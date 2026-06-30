Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit (Yasak Elma), la festa organizzata la festa organizzata per il compleanno di Kaya verrà rovinata da un episodio che lascerà tutti senza parole. Erim perderà il controllo e si comporterà in modo ostile nei confronti di Yildiz. Halit proverà a calmare il figlio, mentre Sahika inizierà a sospettare che dietro quell'atteggiamento ci sia l'influenza di Ender.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Erim spinge Yildiz e la fa quasi cadere

Nel corso della serata, Yildiz e Halit trascorreranno momenti di serenità insieme agli invitati.

All'improvviso, però, Erim urterà volontariamente la futura matrigna, facendola quasi cadere.

Quando Yildiz gli chiederà di fare più attenzione, il ragazzo reagirà con arroganza, dando vita a una scena che attirerà l'attenzione di tutti i presenti.

Halit caccia Erim dalla festa dopo lo scandalo

Non appena si accorgerà della discussione, Halit interverrà immediatamente per riportare la calma. Yildiz gli farà notare che Erim le manca sempre più di rispetto, ma il ragazzo continuerà a sostenere di non aver fatto nulla di sbagliato.

Per evitare che la situazione degeneri, Halit chiuderà la conversazione dicendo: "Ne parleremo a casa", invitando il figlio ad allontanarsi dalla festa.

L'accusa di Sahika: 'Ender ha manipolato Erim'

Dopo l'accaduto, Sahika commenterà la scena insieme agli altri invitati, sostenendo che il comportamento di Erim sia insolito. Convinta che il ragazzo non avrebbe mai agito così spontaneamente, affermerà che Ender potrebbe avergli messo Yildiz contro.

Anche Asuman condividerà lo stesso timore. Una volta rimasta sola con la figlia, le consiglierà di parlare al più presto con Halit affinché intervenga, dicendole che il marito dovrà impedire al figlio di continuare a trattarla in quel modo.

Perché Erim si scaglierà contro Yildiz

L'atteggiamento ostile di Erim nei confronti di Yildiz non sarà affatto casuale. Nei giorni precedenti, il ragazzo aveva ascoltato di nascosto una dura discussione tra Ender e Yildiz.

Durante il litigio, la madre aveva accusato l'ex amica di voler sposare Halit solo per interesse economico, sostenendo che in realtà fosse ancora innamorata di Kerim.

Le pesanti parole di Ender hanno convinto Erim che Yildiz stia prendendo in giro suo padre, spingendolo così a schierarsi apertamente a difesa di Halit. Da quel momento il giovane ha iniziato a guardare la futura matrigna con profonda diffidenza, fino all'esplosione di rabbia arrivata proprio durante la festa organizzata per il compleanno di Kaya.