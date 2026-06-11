Momenti di tensione per Yildiz nelle prossime puntate di Forbidden Fruit. La donna si ritroverà afare i conti con un debito ancora non saldato e vedrà arrivare gli ufficiali giudiziari nella villa. Nel tentativo di evitare il peggio, cercherà di nascondere la verità a Halit, ma la situazione rischierà di sfuggirle di mano.
Anticipazioni Forbidden Fruit: Yildiz nei guai, scatta il pignoramento
Kaya chiederà a Yildiz aggiornamenti sul denaro che deve ancora versare, dopo aver perso la causa contro l’azienda della purea di mela, per averle vendute su internet senza il permesso.
La ragazza ricorderà di avere ancora qualche giorno a disposizione, ma l’uomo la metterà in guardia: “Ti avevo detto che avevamo tre giorni, ma ormai ne restano soltanto due”.
Kaya le spiegherà che la questione è molto seria e che, senza il pagamento della somma mancante, potrebbero esserci pesanti conseguenze: “Se non riesci a sistemare la situazione, potremmo ritrovarci davanti a un pignoramento”.
Tuttavia, Yildiz non farà in tempo a muoversi: prima dello scadere dei due giorni, la situazione precipiterà e gli ufficiali giudiziari si presenteranno all'improvviso alla villa per procedere con il recupero forzato del credito.
Yildiz proverà a spiegare di aver già versato gran parte della cifra e che le mancano soltanto 200.000 lire turche da saldare entro pochi giorni, ma gli incaricati non sembreranno intenzionati a fermarsi.
Halit scopre le bugie di Yildiz?
Yildiz inizierà a supplicare gli ufficiali di concederle altro tempo, soprattutto per evitare che vengano portati via alcuni preziosi quadri presenti nella casa.
Quando la situazione sembrerà già complicata, arriverà un ulteriore problema: Halit si presenterà improvvisamente alla villa.
Temendo che Halit possa scoprire il pignoramento in corso, Yildiz organizzerà una rocambolesca messinscena insieme ad Aysel e agli altri presenti. Nel tentativo di giustificare la presenza di alcune persone sconosciute in casa, arriverà perfino a presentare uno degli uomini come un vecchio conoscente di famiglia.
La tensione aumenterà quando Halit inizierà a notare comportamenti strani e giustificazioni poco convincenti: “Yildiz, che cosa sta succedendo in questa casa?”.
Per sviare i sospetti, la donna cambierà continuamente argomento e proverà persino a parlare del piccolo Halit Can, sostenendo che il bambino avrebbe pronunciato per la prima volta il nome del padre.
Nonostante i suoi tentativi, Halit apparirà sempre più sospettoso e capirà che qualcosa non quadra.