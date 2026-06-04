Ender troverà una donna nella stanza di Kaya e resterà sconvolta. Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit in onda su Canale 5, la donna busserà alla porta della stanza d'hotel del marito nel tentativo di chiarire la loro situazione, ma si ritroverà davanti a una scena che la farà crollare in lacrime.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Ender scopre un'altra donna in camera di Kaya

Dopo una cena che sembrerà aver riavvicinato i due coniugi, Ender inizierà a sperare in una riconciliazione con Kaya. La serenità, però, durerà poco.

La mattina seguente la donna faticherà a svegliarsi a causa del sedativo e noterà diverse chiamate perse sul cellulare.

Quando proverà a ricontattare il marito per spiegarsi, scoprirà che Kaya ha bloccato il suo numero. Determinata a chiarire quanto accaduto, deciderà di raggiungerlo personalmente nell'hotel in cui alloggia.

Una volta arrivata davanti alla sua stanza, Ender assisterà però a una scena inattesa. Una donna aprirà la porta e, guardandola con curiosità, le dirà: "Kaya è sotto la doccia. Con chi sto parlando?".

Kaya ha già voltato pagina?

Le parole della sconosciuta saranno un duro colpo per Ender. Convinta che Kaya abbia già voltato pagina, la donna verrà sopraffatta dalla tristezza.

La situazione sembrerà confermare i suoi timori proprio nel momento in cui pensava di poter salvare il matrimonio. Incapace di trattenersi, Ender scoppierà in lacrime, convinta di aver perso il marito.

Il piano di Sahika distrugge Ender e Kaya

Dietro la presenza di quella misteriosa sconosciuta in hotel si nasconderà però l'ennesima manipolazione di Sahika. La dark lady della soap opera turca, infatti, continuerà a tramare nell'ombra per impedire che Ender e Kaya possano riavvicinarsi, alimentando un gigantesco malinteso.

Mentre Ender soffrirà credendo di essere stata sostituita, Kaya resterà convinto di essere stato tradito dalla moglie. Un equivoco destinato a mettere seriamente a rischio il loro futuro insieme.

Per non perdere l'evoluzione di questo inganno, l'appuntamento con le prossime puntate di Forbidden Fruit è fissato come di consueto dal lunedì alla domenica nel pomeriggio di Canale 5, oltre che in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.