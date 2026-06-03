Le nuove anticipazioni di Forbidden Fruit delle puntate in onda su Canale 5 rivelano che Kaya perderà la fiducia in Ender dopo aver scoperto che il trasferimento delle quote ai figli non è mai stato completato. Una verità destinata a provocare una separazione.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Kaya scopre la truffa delle azioni

Convinto che il trasferimento delle azioni sia già stato effettuato, Kaya accompagnerà Yigit in banca per completare la richiesta di un prestito. Padre e figlio scopriranno che le quote non risultano intestate ai ragazzi. La notizia farà arrabbiare Kaya.

L’uomo inizierà a credere che Ender gli abbia nascosto tutto deliberatamente, sentendosi tradito dalla donna che ama.

Sahika provoca e umilia Ender davanti a tutti

Sahika lancerà alcune frecciatine a Ender davanti a tutti, facendo riferimento proprio alle azioni trasferite ai figli. “Finalmente è arrivata la madre dell’anno”, dirà sarcasticamente Sahika, provocando la reazione di Ender. “Sahika, sei davvero insopportabile”, ribatterà la donna, prima di difendere la sua scelta: “Sono i miei figli. Quello che è mio è già loro”. Parole che, però, anticiperanno il disastro imminente.

Kaya lascia Ender e mette fine al matrimonio

Subito dopo gli eventi in banca e lo scontro con Sahika, Kaya affronterà Ender a viso aperto.

“È tutto finito, Ender”, dirà l’uomo, lasciando la moglie spiazzata. Ender proverà a capire cosa stia succedendo, ma Kaya sarà irremovibile: “Per me questo matrimonio è finito”. A quel punto la donna tenterà disperatamente di fermarlo: “Kaya, non dire sciocchezze”. Ma la decisione sarà ormai presa. “Ti sto lasciando, Ender”, affermerà lui, prima di lasciare la casa insieme a Yigit.

Il disperato tentativo di Ender con Kaya

Ender, disperata, cercherà di rimediare alla situazione. La donna raggiungerà Kaya e Yigit nel tentativo di chiarire l’equivoco legato alle quote. Resta però da capire se le sue parole basteranno a salvare il matrimonio oppure se le bugie di Ender segneranno la fine definitiva del rapporto con Kaya, realizzando così il subdolo desiderio di Sahika di vederli divisi nei prossimi episodi della soap opera turca.