Le anticipazioni delle prossime puntate di Forbidden Fruit vedono Yildiz intervenire per aiutare Zehra, rimasta coinvolta da un gruppo di nuovi amici che si presentano come persone spirituali. La figlia di Halit Argun inizierà a cambiare stile di vita e modo di vestire, lasciandosi influenzare da persone che sembrano interessate soprattutto al suo status sociale.

Preoccupata dalla situazione, Yildiz chiederà a Zehra di presentarle il gruppo. La ragazza accetterà e la porterà a un incontro con quelli che considera i suoi nuovi amici nelle nuove puntate di Forbidden Fruit su Canale 5.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Yildiz scopre l'inganno su Zehra

Durante l'incontro, Yildiz si troverà di fronte a persone che parlano continuamente di aura, energia e crescita spirituale. Uno di loro descriverà il rapporto con Zehra dicendo: "Abbiamo letto il suo libro. Poi le nostre energie si sono incontrate e siamo diventati amici".

Un altro arriverà addirittura a elogiare l'aura della ragazza: "La sua aura, il suo colore, il suo profumo sono incredibili". Yildiz ascolterà con scetticismo e deciderà di mettere alla prova il gruppo.

Il piano di Yildiz al ristorante

Per capire se quelle persone siano sincere, al momento di ordinare, Yildiz chiamerà il cameriere: "Può portarci tutto quello che c'è nel menù?".

I presenti resteranno sorpresi, ma la bionda protagonista della soap continuerà la sua recita e inizierà a prendere in giro gli amici di Zehra con il suo consueto sarcasmo. La situazione diventerà ancora più imbarazzante quando inizierà a parlare della famiglia Argun.

Yildiz finge la povertà per Zehra

Davanti agli amici della ragazza, Yildiz racconterà ironicamente che Zehra è costretta a risparmiare a causa dell'eccessiva parsimonia del padre: "Davanti a voi si vergogna, ma tutti sanno che suo padre è tirchio".

Subito dopo rincarerà la dose: "Non fatevi ingannare dal fatto che lei viva nella villa. La gente quasi la compatisce. Suo padre non compra mai niente e il frigorifero è sempre vuoto". Le sue parole lasceranno il gruppo senza parole e renderanno evidente quanto quelle persone siano interessate soprattutto alla ricchezza della famiglia.

I finti amici di Zehra scappano con il conto

Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, quando arriverà il momento di pagare il conto Yildiz farà ricadere la spesa proprio sugli amici di Zehra.

Zehra inizierà a rendersi conto che le persone che frequentava non erano così sincere come credeva. Grazie all'intervento di Yildiz, il rapporto con il gruppo si interromperà e Zehra riuscirà a liberarsi dell'influenza di opportunisti che stavano solo approfittando della sua ingenuità.