Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit (la soap turca nota anche come Yasak Elma), Yildiz sarà sconvolta dopo aver perso temporaneamente Halit Can, Yildiz perderà il controllo e si presenterà a Villa Argun per affrontare Ender. La situazione degenererà rapidamente quando la donna deciderà di non indietreggiare, costringendo l'ex marito a prendere una decisione drastica per allontanarla.

Anticipazioni Forbidden Fruit: la nuova vita di Ender e Halit

Ender e Halit proveranno a lasciarsi alle spalle il caos provocato dal loro matrimonio a sorpresa.

I due saranno convinti di aver preso la decisione giusta e cercheranno di adattarsi alla nuova vita insieme, nonostante le proteste di Yigit e le tensioni con il resto della famiglia.

Ender si dirà certa che tutti finiranno per accettare la situazione, mentre Halit sosterrà che è arrivato il momento di tornare alla normalità.

Yildiz viene arrestata dalla polizia

A rompere questa apparente normalità sarà proprio la disperazione di Yildiz, devastata dalla decisione del tribunale di lasciare temporaneamente Halit Can con il padre.

Convinta che Ender abbia avuto un ruolo decisivo nella vicenda, si recherà furiosa a Villa Argun per affrontarla faccia a faccia.

La giovane accuserà l'ex amica di averla tradita e di aver contribuito a separarla dal figlio.

"Tu sei la ragione per cui mi hanno portato via mio figlio", le urlerà durante il confronto.

Rissa tra Yildiz ed Ender davanti a tutti

La discussione tra le due donne diventerà sempre più accesa.

Yildiz ricorderà a Ender di averle dato fiducia e di averla aiutata in passato, mentre Ender non mostrerà alcuna intenzione di fare un passo indietro.

"Hai avuto ciò che meritavi", le dirà freddamente.

Nel giro di pochi minuti la situazione degenererà al punto da richiamare l'attenzione degli altri membri della famiglia, che assisteranno impotenti allo scontro.

Yildiz portata via dalla polizia

Quando Yildiz si rifiuterà di lasciare la villa senza aver visto Halit Can, Halit deciderà di intervenire.

L'imprenditore le ordinerà di andarsene e la accuserà di essersi introdotta illegalmente nella proprietà: "Hai commesso un reato.

Ti denuncerò per violazione di domicilio".

Poco dopo arriverà la polizia e gli agenti accompagneranno Yildiz in commissariato per raccogliere la sua versione dei fatti.

Sahika scopre l'arresto di Yildiz e ha un piano

La notizia raggiungerà rapidamente anche Kaya e Sahika.

Una volta informata del trasferimento di Yildiz in commissariato dopo l'aggressione a Ender, Sahika reagirà con sarcasmo, mentre Kaya si mostrerà molto più preoccupato.

Sarà proprio in quel momento che Sahika comprenderà la gravità della situazione: Yildiz rischia seriamente di perdere la custodia di Halit Can.

Una consapevolezza che la spingerà, il giorno successivo, a compiere una mossa inattesa e a presentarsi a sorpresa da Yildiz con una proposta.