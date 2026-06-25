Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit (la soap opera turca nota anche come Yasak Elma), da quando l'imprenditore ha sposato Ender e il tribunale ha affidato temporaneamente Halit Can al padre, il bambino vive con lui a Villa Argun. Proprio lì Yildiz irromperà con un'accusa: la tata assunta da Ender starebbe somministrando farmaci al piccolo per farlo dormire. Dopo una scoperta inquietante, Halit perderà il controllo e licenzierà la donna.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Halit Can in pericolo, Yildiz accusa la tata

Il piccolo continuerà così a risiedere a Villa Argun insieme al padre, in attesa che il giudice emetta la sentenza definitiva.

Quando Yildiz verrà a sapere che il figlio potrebbe essere in pericolo, si precipiterà a Villa Argun per affrontare l'ex marito. "Da oggi mio figlio non vivrà più con te. Me lo riprenderò", gli dirà. Subito dopo lancerà un'accusa contro la tata scelta da Ender. "La donna che avete assunto sta dando dei farmaci a mio figlio", sosterrà, spiegando di aver saputo tutto grazie a una segnalazione ricevuta dal personale della villa.

Halit scopre i farmaci nella camera del figlio

Inizialmente Halit faticherà a credere alle parole di Yildiz. Poco dopo, però, entrerà nella cameretta del bambino e troverà una confezione di medicinali nel cestino dei rifiuti. Con il farmaco tra le mani, affronterà immediatamente la tata.

"Stavi facendo addormentare mio figlio con questi medicinali?", le chiederà furioso. La donna si difenderà sostenendo di non sapere nulla: "Non sono miei, non so nemmeno cosa siano". Una spiegazione che non convincerà Halit.

Halit ordina i test sul figlio e caccia la tata

Sempre più fuori di sé, Halit ordinerà alla donna di lasciare la villa. "Vattene subito da questa casa", le urlerà. Prima di cacciarla, aggiungerà: "Prega che nel sangue del bambino non venga trovato nulla", lasciando intendere di voler far eseguire accertamenti sulle condizioni di Halit Can. Yildiz assisterà alla scena e sarà convinta che quell'episodio possa rafforzare la sua posizione nella causa per l'affidamento. "Ender mi ha fatto un favore.

Adesso riavrò l'affidamento di mio figlio", commenterà.

Scontro tra Halit ed Ender per il piccolo Halit Can

Dopo aver allontanato la tata, Halit raggiungerà Ender mentre si trova in giardino insieme a Yigit. L'imprenditore interromperà la musica per chiederle conto di quanto accaduto. "La donna che hai assunto per occuparsi di mio figlio gli dava dei farmaci per farlo dormire e tu non ti sei accorta di niente", le rimprovererà. Ender, dal canto suo, respingerà ogni responsabilità: "È una trappola di Sahika e Yildiz. Vogliono metterci uno contro l'altra", ribatterà. L'episodio rischierà così di compromettere ulteriormente il rapporto tra Halit ed Ender e potrebbe rivelarsi decisivo nella battaglia legale che Yildiz sta combattendo per riportare Halit Can a casa.