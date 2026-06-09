Yildiz accetta di incontrare Kerim dopo la lite scoppiata in azienda con Mert, nelle prossime puntate di Forbidden Fruit. La donna è disperata perché rischia di perdere gran parte dei 5 milioni di euro che gli aveva affidato per investirli. Quel denaro le serve per pagare il risarcimento imposto dal tribunale dopo la causa intentata dall'azienda che l'ha licenziata e denunciata a causa della vendita online non autorizzata di puree di mela.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Yildiz rovinata da Mert perde 5 milioni

Tutto l'intrigo ruoterà attorno alla decisione di Yildiz di affidare a Mert i 5 milioni di euro ottenuti grazie alla produzione delle puree di mela, convinta che il socio di Kerim potesse investirli e farle ottenere un guadagno.

La situazione prenderà una piega inaspettata quando la causa avviata dall'azienda per cui lavorava si concluderà a suo sfavore.

Il tribunale le imporrà di versare un risarcimento dopo averla ritenuta responsabile della vendita online di puree di mela effettuata senza l'autorizzazione dell'azienda. Quando Yildiz chiederà a Mert di restituirle il denaro per affrontare la spesa, scoprirà che una parte consistente della somma è andata perduta.

Sarà proprio questa situazione a provocare la rissa in azienda tra Kerim e Mert, al quale assisteranno anche Halit e Kaya. Yildiz parlerà con Asuman e Caner, arrivando persino a chiedersi se Kerim possa aver reagito per gelosia.

Quando il telefono squillerà e sul display scomparirà il nome di Kerim, Yildiz deciderà di rispondere.

"Dobbiamo parlare. Ci vediamo sulla spiaggia?", le dirà lui.

Kerim svela la verità su Mert a Yildiz sulla spiaggia

Appena si ritroveranno faccia a faccia sulla spiaggia, Yildiz gli rivelerà di aver urgente bisogno del denaro per pagare il risarcimento imposto dal tribunale. A quel punto, Kerim apparirà visibilmente preoccupato: l'uomo sa che Mert ha effettuato operazioni rischiose con quei 5 milioni di euro e teme che la donna non riesca a recuperare l'intera somma. "Vai a riprendere subito quello che resta dei tuoi soldi", le dirà. Kerim prometterà comunque di parlare personalmente con Mert per assicurarsi che la situazione venga risolta nel migliore dei modi, convincendo Yildiz a fidarsi di lui.

Durante il prosieguo dell'incontro, Kerim si scuserà anche per averla coinvolta indirettamente nella rissa aziendale: "So che quello che è successo è sembrato molto brutto. Mi dispiace che tu abbia assistito a una scena del genere".

Successivamente chiarirà che il problema non riguardava direttamente lei, ma il comportamento di Mert nella gestione del denaro. Kerim racconterà di aver già avvertito il socio di non occuparsi degli investimenti di persone esterne all'azienda, ricordando alcuni problemi verificatisi in passato. Quando ha scoperto che Mert aveva ignorato le sue raccomandazioni e aveva gestito ugualmente il denaro di Yildiz, la rabbia ha preso il sopravvento.

Kerim confessa il suo amore

Il dialogo sembrerà avviarsi verso una conclusione serena, ma poco prima di salutarsi emergerà la complessità del loro rapporto.

Yildiz gli confesserà di fidarsi di lui soltanto per la questione del denaro, mentre Kerim risponderà: "Vorrei che ti fidassi di me in ogni cosa. Allora sarebbe tutto molto diverso".

A quel punto Yildiz gli chiederà se avrebbe reagito allo stesso modo se la vicenda avesse riguardato un'altra persona.

Dopo qualche istante di esitazione, Kerim sarà sincero: "No, non avrei reagito così". Una risposta che lascerà Yildiz sorpresa.