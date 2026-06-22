Nei nuovi episodi della quarta stagione di Forbidden Fruit, Feride Taşkın (Gülenay Kalkan), la madre dell’imprenditore Çağatay Kuyucu (Berk Oktay), su cui Yildiz Yilmaz (Eda Ece) metterà gli occhi, farà un’accusa infondata. Le anticipazioni, dicono che la donna crederà erroneamente che Yildiz frequenti il suo ex marito Hasan Ali Kuyucu (Erdal Özyağcılar) in segreto.

Yildiz si mette alla ricerca di un nuovo marito

A seguito della morte di Halit, si assisterà alle nozze di Zehra e Mert, il quale convincerà Sahika e Ender ad accettare la fusione tra la Holding Argun con l’azienda di Hasan Ali Kuyucu, un imprenditore di Adana.

Appena si trasferirà a Istanbul, quest’ultimo tenterà di fare pace con il figlio Cagatay, con la convinzione che abbia chiuso il loro rapporto a causa della sua ex moglie Feride.

A proposito di Cagatay, non passerà indifferente a Yildiz, appena diventerà il suo nuovo vicino di casa. Intanto, su consiglio della madre, Yildiz si metterà alla ricerca di un nuovo marito, per il bene di suo figlio Halitcan.

Asuman interviene in difesa di sua figlia

Un giorno, Yildiz conoscerà Hasan, colui che ha salvato l’azienda che apparteneva al suo defunto marito Halit, in cui un giorno il suo bambino sarà azionista. Proprio in tale circostanza, Feride si presenterà nello studio dell’ex marito Hasan, e gli ordinerà di non avvicinarsi al figlio Cagatay.

In serata, quest’ultimo riceverà la visita di Yildiz, proprio quando sua madre Feride si troverà a casa sua. Dopo aver riconosciuto la giovane, quest’ultima la accuserà di avere una relazione clandestina con Hasan.

Anche se Yildiz negherà di essere l’amante del suo ex marito, Feride rimarrà ferma nella sua teoria, finendo per scatenare la dura reazione di Asuman, che la affronterà in difesa della figlia. Dopo l’accaduto, invece Yildiz capirà che Cagatay è figlio di Hasan.

Riepilogo: Yildiz è stata attratta da Kerim

In precedenza, Yildiz ha provato una forte attrazione per Kerim, proprio quando il suo ex marito Halit ha insistito per risposarla. Nonostante l'interesse per Kerim, la giovane ha accettato di diventare di nuovo la moglie di Argun. A un passo dal matrimonio, Yildiz ha incontrato Kerim per comunicargli di aver deciso di mettere fine ai loro incontri, ma lui le ha proposto di scappare insieme.