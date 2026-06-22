Negli episodi della soap turca Forbidden Fruit in programmazione su Canale 5 da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio 2026, Yigit (Dogac Yildiz) sarà in procinto di lasciare Istanbul per ricongiungersi con Lila (Buçe Buse Kahraman) negli Stati Uniti, con l’obiettivo di fare pace. Ender (Sevval Sam) invece si scaglierà contro Yildiz (Eda Ece), appena la vedrà in un ristorante in compagnia della nemica Sahika (Nesrin Cavadzade).

Yigit si arrabbia con i suoi genitori, Ender sospetta di Kerim

Yigit accuserà i suoi genitori Ender e Kaya di averlo fatto lasciare con Lila, a causa della loro separazione.

Sahika invece coglierà l'occasione, per manipolare un audio per far litigare Yildiz e Ender. Sempre a proposito di quest’ultima, sospetterà che Kerim stia tramando qualcosa. Successivamente, Yigit comunicherà ai genitori di aver deciso partire per l'America per raggiungere Lila.

Intanto, Zehra affiderà il suo denaro a Mert per fare un investimento. Caner invece farà sapere a sua sorella Ender, che Sahika ha organizzato una cena per far conoscere una donna a Kaya.

Yildiz in difficoltà economica, Ender promette di vendicarsi

Spazio anche a Yildiz, che per risolvere i suoi problemi economici si vedrà costretta a vendere l'argenteria dell'ex marito Halit.

Per concludere, Halit e Yildiz prenderanno parte alla cena con Sahika, Kaya e Nihal, che verrà interrotta dall’irruzione di Caner e Ender.

Quest’ultima sentendosi tradita, sporcherà il vestito di Yildiz in preda alla furia, e prometterà di farla pagare ai suoi nemici.

Riepilogo: Kaya e Ender in crisi a causa di Sahika

In precedenza, Sahika ha fatto di tutto per far finire il matrimonio di suo fratello Kaya e Ender. La darklady, si è anche servita della complicità di Fatma e del signor Haluk, per far assumere del sonnifero alla cognata Ender, con l’obiettivo di far credere a Kaya di essere tradito dalla moglie. Il giorno dopo, Ender ha tentato di mettersi in contatto con il marito, il quale ha bloccato tutte le sue chiamate. A quel punto, ignara di tutto, Ender è caduta in un’altra trappola di Sahika, per essersi precipitata nell’hotel in cui soggiorna Kaya per chiedergli delle spiegazioni.