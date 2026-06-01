Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit previste nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Halit Argun scoprirà che Yildiz Yilmaz intende sposarlo nuovamente solo per mettere le mani sul suo conto in banca dopo aver udito una conversazione di lei insieme a Ender Celebi.

Yildiz accetta di sposare nuovamente Halit

Yildiz, convinta che Kerim abbia una storia con Sahika, accetterà la proposta di nozze di Halit dopo essersi consigliata con la madre. La donna dirà all'imprenditore di essere pronta a diventare sua moglie, trasferendosi nella sua villa che lui ha da poco comprato.

Al contempo, Yildiz dovrà affrontare alcuni problemi economici dopo che Bulent deciderà di licenziarla per aver usato la promozione della purea di mele per sponsorizzare il canale di Zehra. Oltre a perdere il lavoro, la donna rimarrà vittima di una truffa fatta da Mert, che le farà credere di aver perso i suoi soldi in un affare sbagliato.

Halit scopre che la sorella di Zeynep vuole sposarlo solo per interesse

Le anticipazioni raccontono che un ufficiale giudiziario si recherà a villa Argun per pignorare i quadri di Halit. Quest'ultimo non si opporrà sicuro della buonafede della futura moglie. Sahika, intanto, riuscirà a far litigare Ender e Yildiz. Celebi accuserà la donna di aver accettato di convolare a nozze con Halit solo per il suo conto in banca, ricordandole che qualche giorno prima le diceva di amare Kerim.

Il signor Argun ed Erim udiranno l'affermazione di Ender. In un primo momento, l'imprenditore chiederà al figlio di non mostrare ad Yildiz quanto hanno scoperto, assicurandogli che le strapperanno la custodia di Halitcan. L'uomo chiamerà il suo legale, chiedendogli di iniziare le pratiche per ottenere il bambino. La sorella di Zeynep sarà ignara del piano di vendetta dell'uomo mentre il giorno del matrimonio si avvicinerà sempre di più.

Yildiz dice a Ender di nutrire dei sentimenti nei confronti di Kerim

Nel contempo, negli ultimi episodi di Forbidden Fruit andati in onda ad inizio giugno su Canale 5, Yildiz ha rifiutato la proposta di matrimonio di Halit perché ha fatto la conoscenza di Kerim, l'attraente amico di Bulent nonché nuovo manager dell'azienda Argun.

Ender ha cercato di convincere la donna a toglierselo dalla testa ma lei non è stata dello stesso avviso. Yildiz si è trovato a fare una confessione all'amica. La sorella di Zeynep ha rivelato di nutrire dei sentimenti nei confronti di Kerim. La rivelazione è stata spiata sia da quest'ultimo che da Halit. Kerim contento ha deciso di non farsi avanti mentre il signor Argun ha frainteso tutto, intuendo che l'ex moglie stesse parlando di lei.