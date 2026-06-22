Gli spoiler degli appuntamenti turchi di Forbidden fruit in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Halit Argun si vendicherà di Yildiz dopo aver scoperto che non vuole veramente sposarlo perché ama Kerim. L'uomo annuncerà agli invitati della sua cerimonia nuziale di aver già contratto matrimonio con Ender Celebi.

Yildiz rifiuta di fuggire con Kerim

Sahika consegnerà ad Halit alcune foto di Yildiz e Kerim insieme, facendogli credere che ci sia del tenero tra di loro. L'uomo acconsentirà al pericoloso aiuto della donna, che pretenderà qualcosa in cambio.

Sahika assicurerà ad Halit che gli darà altre foto soltanto se la sposerà al posto di Yildiz. Il signor Argun darà l'impressione di accettare tale eventualità, tenendo la sua futura moglie all'insaputa di tutto. Allo stesso tempo, Yildiz deciderà di rimanere a Istanbul invece di scappare insieme a Kerim, deciso a rinunciare a truffare l'azienda Argun per amore suo.

Halit annuncia agli invitati delle sue nozze di aver sposato Ender

Il giorno delle nozze accadrà qualcosa di davvero inaspettato. Halit comunicherà ad Yildiz di non volerla sposare una volta giunta all'altare. Sahika farà il suo arrivo vestita da sposa, lasciando la donna e Kaya stupiti. Halit dirà alla donna che non può contrarre matrimonio con lei perché qualche ora prima ha sposato un'altra.

Ender giungerà vestita di bianco a braccetto del figlio.

I parenti rimarranno sconvolti come Caner, all'oscuro del piano di sua sorella. Un flashback ricostruirà cos'è accaduto qualche ora prima: Ender si era recata da Halit in cerca di un chiarimento quando Caner aveva visto l'autista di Sahika uscire dal suo appartamento. La donna aveva consegnato all'uomo delle foto tra Yildiz e Kerim. Halit aveva confidato ad Ender di essere ricattato dalla darklady, offrendo alla Celebi la possibilità di fare una controproposta. Alla fine, la sorella di Caner aveva chiesto al padre di suo figlio di sposarla nuovamente.

Sahika ha fatto credere a Kaya che Ender lo tradisse

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Forbidden fruit andati in onda a fine giugno su Canale 5, Sahika ha fatto assumere ad Ender un sonnifero con la complicità di due alleati.

La darklady ha poi organizzato una cena per far pensare a Kaya che la moglie l'avesse tradito. L'avvocato ha abboccato e deluso ha fatto perdere le proprie tracce. Il giorno seguente, Ender non è riuscita a mettersi in contatto col marito. Quest'ultimo ha trovato riparo in hotel all'oscuro del piano subdolo di Sahika. Yildiz, invece, ha rifiutato la richiesta di Zehra di dare ospitalità a due suoi amici. La donna ha mostrato all'ex figliastra le vere intenzioni dei due uomini.