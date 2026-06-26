Nelle nuove puntate della quarta stagione della soap turca Forbidden Fruit, Sahika Ekinci (Nesrin Cavadzade) farà credere che Mert Kara (Can Nergis) abbia cercato di abusare di lei. Il nuovo direttore della Holding Argun, Hasan Alì Kuyucu (Erdal Özyağcılar), non ci penserà due volte a prendere le difese della donna.

Mert deciso a ottenere le quote della moglie Zehra

Prossimamente, Halit perderà la vita, durante uno scontro con Sahika, Ender e Yildiz, facendo una rovinosa caduta dale scale. Dopo tre mesi, la Holding Argun rischierà la bancarotta, così Mert, diventato ormai il marito di Zehra, convincerà Sahika e Ender ad affidare l’azienda all’imprenditore Hasan Alì.

A quel punto, Mert sarà deciso a ottenere le quote della moglie Zehra, la quale invece a sua insaputa, vorrà aprire un bar insieme ad Asuman per fargli una sorpresa.

Nel contempo, Sahika dirà al suo scagnozzo Haluk di aver perso la fiducia in Mert. Decisa a sbarazzarsi dell’uomo, la darklady farà spargere dei pettegolezzi su una loro relazione passata.

Mert si allea con Ender dopo essere stato cacciato dalla Holding Argun

In seguito, Sahika si presenterà nell’ufficio di Mert e dopo essersi sbottonata il vestito, si lascerà andare alle lacrime, e lo accuserà di aver tentato di approfittarsi di lei. A causa dell’accaduto, Hasan Alì caccerà il suo socio Mert dall’azienda. Quest’ultimo attuerà la sua vendetta contro Sahika, visto che chiederà a Ender di aver bisogno del suo aiuto.

L’uomo però, dirà alla sua nuova alleata di non dire niente a sua moglie Zehra, di ciò che è successo tra lui e Sahika.

Per finire, servendosi quindi della complicità di Ender, Mert si prenderà gioco di Zehra, facendole credere di dover lavorare da casa per un po’, per non dirle di essere stato cacciato da Hasan Alì.

Riepilogo: Mert aveva messo alle strette Sahika

Di recente, Mert ha smascherato Sahika mettendola alle strette, dopo aver appreso un suo piano. Tuttavia, quest’ultima ha costretto l’uomo a rimanere in silenzio, minacciando di rovinare la sua immagine. Intanto, sempre Mert, ha creduto che la vicinanza tra il suo socio Kerim e Yildiz potesse far saltare i loro piani contro la Holding Argun.