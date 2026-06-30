Le trame delle nuove puntate di Forbidden fruit in programma da lunedì 6 a venerdì 10 luglio in prima visione sui teleschermi di Canale 5 raccontano che Erim aggredirà Yildiz dopo aver capito il suo doppio gioco ai danni di Halit. L'uomo avrà un parapiglia con la matrigna nel corso della festa di compleanno di Kaya.

Erim aggredisce la sua matrigna alla festa di Kaya

Sahika deciderà di organizzare una festa per festeggiare il compleanno di Kaya. La donna inviterà Kerim, Halit e Yildiz con l'intenzione di creare tensioni con Ender, con la quale sarà ormai guerra aperta.

Durante il party, la sorella di Zeynep apparirà sempre più a disagio a causa del comportamento fastidioso di Erim. La donna sarà all'oscuro che il ragazzo ha scoperto che intende sposare Halit solo per interesse economico visto che in realtà ama Kerim. Erim furioso non esiterà ad urtare Yildiz, facendole cadere addosso una bevanda. Halit rimprovererà suo figlio per il gesto.

Halit chiede a Erim di trasferirsi a casa di Ender

Le anticipazioni settimanali di Forbidden fruit in onda dal 6 al 10 luglio su Canale 5 raccontano che il signor Argun chiederà ad Erim di trasferirsi a casa di Ender. Quest'ultima capirà che suo figlio sta nascondendo qualcosa e lo spingerà a vuotare il sacco. La donna scoprirà che Erim è arrabbiato con Yildiz perché sta prendendo in giro Halit.

Allo stesso tempo, il signor Argun ingaggerà un uomo affinché scatti alcune foto ad Yildiz e Kerim in atteggiamenti compromettenti. L'uomo avrà intenzione di vendicarsi della donna dopo aver scoperto il suo doppio gioco. Halit contatterà il suo avvocato, al quale chiederà di iniziare le pratiche per togliere la custodia di Halitcan ad Yildiz.

Infine Zehra si assicurerà che Mert faccia fruttare il denaro di Asuman.

Sahika ha manipolato un audio per provocare una frattura tra Ender e Yildiz

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden fruit andate in onda a fine giugno sui teleschermi di Canale 5, Mert ha aiutato Zehra a fare alcuni investimenti, chiedendole in cambio la massima discrezione.

La donna è apparsa ancora all'oscuro che l'uomo sia un abile truffatore.

Yigit, invece, ha scoperto che Lila ha deciso di partire per l'America. L'uomo ha accusato i genitori di avergli messo i bastoni tra le ruote con il loro divorzio improvviso. Sahika ha manipolato un audio per provocare una frattura tra Ender e Yildiz. La darklady ha invitato Kaya a guardare avanti e a non pensare al passato nonostante le accuse di Yigit. Halit, invece, ha invitato Kerim a cena mentre Ender ha sospettato che quest'ultimo stesse tramando qualcosa. La donna ha iniziato ad indagare sul suo rapporto con un collega.