Le trame delle nuove puntate di Forbidden fruit in programma dal 29 giugno a venerdì 3 luglio in prima visione su Canale 5 rivelano che Ender perderà il controllo durante la festa organizzata da Sahika per Kaya. Yigit, invece, lascerà la Turchia per raggiungere l'America.

Ender rovina l'abito di Yildiz

Yigit apprenderà che Lila è partita per l'America dopo la sua decisione di rimandare le loro nozze. Il ragazzo incolperà Ender e Kaya di aver distrutto per la sua storia d'amore a causa del loro divorzio improvviso. La tensione aumenterà ancor di più quando Sahika manipolerà un audio per mettere la cognata contro Yildiz.

La darklady inoltre pianificherà una cena per risollevare il morale di Kaya, provato dalla rottura con Ender. Caner chiederà a Mert di fare alcune indagini sui partecipanti dell'evento. Molto presto, l'uomo apprenderà che Sahika ha organizzato il party per presentare una donna a suo fratello.

Caner confesserà quanto scoperto ad Ender. I due fratelli raggiungeranno la cena dove nasceranno alcune tensioni con Kaya, Nihal, Sahika, Halit e Yildiz. Sarà in questa circostanza che la madre di Erim perderà il controllo finendo per rovinare l'abito della sorella di Zeynep.

Yigit si reca da Lila negli Stati Uniti

Le anticipazioni settimanali di Forbidden fruit rivelano che Yigit deciderà di raggiungere Lila negli Stati Uniti con la speranza di ricucire lo strappo con lei.

Il giovane comunicherà la sua decisione ai genitori.

Nel frattempo, Ender inizierà ad avere dei sospetti sulla buona fede di Kerim e per questo indagherà sul suo rapporto con Ihsan. Zehra, invece, affiderà a Mert dei soldi per investirli all'oscuro che si tratti di un abile truffatore.

Infine Yildiz sarà sempre più in difficoltà economica, tanto da essere obbligata a vendere dei preziosi di Halit.

Yilmaz ha provato a riconciliare Ender e Kaya

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden fruit andate in onda a fine giugno su Canale 5, Sahika ha dato il colpo di grazia alle nozze di Ender e Kaya. Questi ultimi hanno sospettato di essersi traditi a vicenda a causa di un piano organizzato da Sahika per dividerli per sempre.

I due delusi hanno deciso di divorziare nonostante i tentativi di Yildiz di farli fare pace.

Zehra, invece, ha inaugurato un asilo nido con l'aiuto di Aysel e Asuman. Queste ultime hanno perso di vista un bambino che sono riuscite a ritrovare dopo tanto allarmismo. La polizia ha fatto il suo arrivo all'abitazione degli Argun per denunciare la figlia di Halit. L'imprenditore insieme ad Yildiz hanno rimproverato le tre donne per aver messo su un asilo abusivo all'interno della loro abitazione.