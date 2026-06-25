Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit (la soap opera turca nota anche come Yasak Elma), solo dopo il matrimonio saltato tra Halit e Yildiz, i telespettatori scopriranno che tutto era stato pianificato il giorno precedente. Attraverso un salto temporale verrà svelato come Ender abbia consegnato a Halit le fotografie compromettenti di Yildiz e Kerim, contribuendo alla nascita del piano che porterà alla doppia umiliazione di Yildiz e Sahika all'altare.

Anticipazioni Forbidden Fruit: il piano segreto di Halit 24 ore prima del sì

Dopo il colpo di scena che vedrà Halit sposare Ender al posto di Yildiz, la soap tornerà indietro di ventiquattro ore.

Attraverso un lungo flashback, i telespettatori scopriranno che, il giorno prima delle nozze, Halit stava già preparando la sua vendetta e raccogliendo le ultime prove contro Yildiz, Kerim e Sahika.

La scoperta di Caner alla villa allarma Ender

Nel flashback, viene mostrato il momento in cui Erim ha chiesto allo zio Caner di recuperare il tablet dimenticato da Ender nella vecchia casa in cui la madre viveva insieme a Kaya e Sahika. Una volta arrivato alla villa, Caner ha visto uscire Sitki l'autista di Halit, insieme a uno sconosciuto. Insospettito, chiederà spiegazioni alla domestica Fatma: "Qui non è venuto nessuno. Non conosco nemmeno Sitki". Quelle parole convinceranno Caner che nella villa stia accadendo qualcosa di anomalo e ha raccontato tutto alla sorella.

Halit ruba le foto segrete di Yildiz e Kerim

Poco dopo, il flashback mostrerà cosa è realmente accaduto. Su ordine di Halit, Sitki ha fatto entrare un uomo nella villa per aprire la cassaforte di Sahika e impossessarsi delle foto di Yildiz e Kerim che Sahika ha salvato in una chiavetta USB, e che ha usato per minacciare Halit e farsi sposare. "Ho trasferito tutti i dati sul computer, poi ho cancellato tutto dalla chiavetta e l'ho rimessa nella cassaforte. Nessuno si accorgerà di nulla", riferirà a Halit.

La mossa di Halit per togliere il figlio a Yildiz

Dopo aver ascoltato il racconto di Caner, Ender capirà immediatamente che Halit sta cercando prove contro Yildiz. Per questo motivo incontrerà l'imprenditore e gli confesserà: "Sospettavo che tra Yildiz e Kerim ci fosse una relazione.

Non volevo parlartene senza avere delle prove". Subito dopo gli consegnerà le fotografie che ritraggono Yildiz e Kerim insieme. Halit, però, la sorprenderà rivelandole di essere già a conoscenza di tutta la vicenda. "Lo so già. Userò queste fotografie per ottenere l'affidamento di Halit Can", le spiegherà.

Svelato il patto segreto tra Halit ed Ender

Durante il confronto, Halit svela anche un altro retroscena, raccontando a Ender che Sahika aveva già tentato di ricattarlo utilizzando proprio quelle fotografie. "Sahika mi ha minacciato. Voleva che la sposassi", confesserà. Ender resterà senza parole nello scoprire che Sahika è convinta di riuscire ancora a diventare la moglie di Halit, nonostante l'imminente matrimonio con Yildiz.

A quel punto sarà proprio Ender a suggerire che una semplice vendetta non sia sufficiente. "Sei stato tradito e ricattato. Una punizione così non basta", gli dirà.

Quelle parole convinceranno Halit a spingersi ancora oltre. Sarà proprio durante quella conversazione, avvenuta il giorno prima delle nozze e mostrata ai telespettatori soltanto attraverso un flashback dopo il matrimonio mancato, che i due metteranno a punto il piano definitivo: Halit lascerà Yildiz all'altare, farà credere a Sahika di aver scelto lei e, infine, sorprenderà tutti annunciando di essersi già sposato con Ender, umiliando pubblicamente entrambe le donne.