Le trame delle puntate turche di Forbidden fruit in programma nei prossimi mesi sui teleschermi di Canale 5 raccontano che Asuman avrà il suo lieto fine accanto ad un milionario di Adana. Zeynep, invece, si farà una vita al fianco di Ata dopo il divorzio da Alihan.

Asuman sposa un milionario di Adana

Dopo una travolgente storia d'amore con un milionario di Adana, Asuman deciderà di sposarsi. La madre di Zeynep e Yildiz apparirà entusiasta di iniziare questo capitolo della sua nuova vita al fianco del suo partner. La donna organizzerà la luna di miele in giro per il mondo per godersi ogni momento insieme al milionario.

Asuman si getterà a capofitto nella realizzazione di un matrimonio elegante e sontuoso. La nonna di Halitcan vestita da sposa diventerà la moglie di un milionario, circondata dal bene dei suoi cari.

Zeynep ha il suo lieto fine al fianco di Ata dopo il divorzio da Alihan

Oltre ad Asuman, anche Zeynep avrà il suo lieto fine. Dagli spoiler dell'ultima stagione di Forbidden fruit in programma prossimamente in televisione si evince che la vita offrirà una seconda chance alla sorella di Yildiz. La donna crederà che dopo il divorzio di Alihan non si sarebbe più innamorata ma il destino avrà il serbo altri piani per lei. Il pubblico scoprirà che Zeynep ha iniziato una nuova vita in America al fianco del marito Ata, il loro bambino e la figlia di lui due anni dopo la morte di Dogan.

La coppia apparirà molto felice di rifarsi una vita lontana da tutti i problemi lasciati a Istanbul, città che l'aveva fatta incontrare per la prima volta. Asuman si augurerà di rivedere sua figlia molto presto per poter conoscere sua nipotina. Tra Zeynep e Ata scatterà il colpo di fulmine che li porterà a celebrare il loro sogno d'amore eterno.

La rivalità tra Sahika ed Ender è diventata sempre più accesa

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden fruit andate in onda a fine giugno su Canale 5, la rivalità tra Sahika ed Ender è diventata sempre più accesa. La prima è riuscita a far divorziare sua cognata e suo fratello. Yigit ha preso male la decisione dei suoi genitori e deluso ha informato Lila di non voler ancora sposarla.

La ragazza si è sfogata con Yildiz per poi acquistare dei biglietti per Parigi per sposarsi lontano da tutti. Kerim, invece, ha avvisato la sorella di Zeynep sugli affari gestiti con Mert, che a sua volta ha discusso con Emir.

Successivamente Yildiz ha organizzato una cena per smascherare Sahika ma non tutto è andato per il verso giusto. La darklady ha messo dei dubbi ad Halit sull'amore della compagna. In questo modo, la sorella di Zeynep si è ritrovata a gestire anche Ender, che si è sentita tradita da lei