Le trame delle puntate turche di Forbidden fruit in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Ender Celebi chiederà una nuova chance a Kaya Ekinci in seguito al divorzio da Halit Argun. La donna andrà incontro ad una nuova delusione d'amore quando riceverà una lettera d'addio dall'ex marito.

Ender chiede una chance a Kaya

Ender dovrà fare a meno di entrambi i figli. Yigit raggiungerà l'Inghilterra per dimenticare Lila dopo la decisione di annullare le loro nozze. Anche Kerim sentirà che è arrivato il momento di cambiare aria e per questo volerà a Londra.

Ender si troverà da sola, tanto da cercare di riconciliarsi con Kaya. Quest'ultimo e l'ex moglie penseranno di essersi traditi a vicenda. Molto presto, i genitori di Yigit capiranno che dietro al loro divorzio c'è lo zampino di Sahika. Kaya comunque confesserà a Ender di essere stanco dei loro dissidi famigliari e di voler voltare pagina. La donna chiederà una chance all'uomo, dicendosi disposta a raggiungere insieme a lui l'Inghilterra dove risiedono i figli.

Ekinci scrive una lettera d'addio a Celebi

Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che Kaya deciderà di prendersi del tempo utile per rispondere alla proposta di Ender. L'avvocato dirà all'ex moglie di raggiungerlo a casa sua. Celebi crederà che l'avvocato si sia deciso a dargli un'altra chance ma al suo arrivo troverà una lettera d'addio da parte di lui.

Ender scoprirà così che Ekinci aveva deciso di raggiungere i figli in Inghilterra, segnando la sua uscita di scena della nota serie tv turca.

Yildiz ha accettato di diventare nuovamente la moglie di Halit

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio giugno su Canale 5, Kaya è rimasto senza parole alla scoperta che Ender non ha lasciato le sue quote ai figli. L'avvocato si è sentito profondamente tradito dalla moglie e per questo ha deciso di chiudere la storia d'amore con lei. Anche Yigit ha preso male il tradimento della madre, tanto da decidere di lasciare la tenuta di famiglia insieme a Kaya. I due hanno trovato ospitalità all'interno di un albergo.

Nel frattempo, Yildiz ha accettato di diventare nuovamente la moglie di Halit dopo aver scoperto che Kerim sta insieme a Sahika.

La giovane è ancora all'oscuro che il socio di Mert ha finto di stare insieme alla darklady per impedire al signor Argun di scoprire la verità su di loro. Allo stesso tempo, l'imprenditore si è avvicinato sempre di più ad Yildiz, ignaro del suo doppio gioco. L'uomo ha annunciato a tutti che presto avrebbe sposato la madre di suo figlio Halitcan. La sorella di Zeynep ha organizzato una strategia per rimandare la data delle nozze.