Nelle puntate della quarta stagione di Forbidden fruit in programma a breve su Canale 5, Halit Argun ascolterà un dialogo tra Yildiz Yilmaz ed Ender Celebi che cambierà gli equilibri. L'uomo apprenderà che la sua promessa sposa intende sposarlo solo per interesse poiché innamorata di Kerim.

Mert deruba Yildiz con un investimento sbagliato

Yildiz sceglierà di seguire i suggerimenti di Asuman, accettando di sposare nuovamente Halit. La donna si trasferirà nella villa di lusso dell'uomo insieme ad Halitcan. Allo stesso tempo, la protagonista perderà il lavoro per aver usato gli omogenizzati per pubblicizzare un canale internet di Zehra.

Yildiz dovrà pagare una multa salatissima che farà fatica a saldare, visto che nel frattempo sarà derubata con un investimento sbagliato da Mert. Alcuni ufficiali giudiziari si introdurranno in casa di Yildiz per pignorare alcuni dipinti di Halit. La donna inoltre dovrà vendere alcuni preziosi per racimolare la cifra richiesta. La situazione peggiorerà a causa dell'intervento di Sahilka.

Halit scopre che Yilmaz ama Kerim

La darklady di Forbidden fruit riuscirà a mandare a monte l'amicizia tra Ender e Yildiz. Celebi incolperà la protagonista di aver accettato di sposare Halit solo per interesse in quanto innamorata segretamente di Kerim. Il botta e risposta verrà udito dal signor Argun, che rincaserà proprio in quel momento con Erim.

Yilmaz temerà che padre e figlio abbiano udito la sua conversazione con Ender. I sospetti della donna si riveleranno fondati quando Erim inizierà a mostrarsi freddo con lei mentre Halit asseconderà ogni suo capriccio senza arrabbiarsi.

Il pubblico assisterà ad un flashback in cui l'imprenditore convincerà Erim a mantenere il massimo silenzio sulla vicenda in quanto intenzionato a strappare ad Yildiz la custodia del piccolo Halitcan. L'imprenditore convocherà Metin, chiedendogli di iniziare le pratiche per ottenere l'affido del bambino.

Kerim e Mert sono due truffatori di professione

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden fruit andate in onda a metà giugno su Canale 5, Kerim e Mert hanno dimostrato di nascondere un segreto.

I due sono arrivati ad Istanbul per insinuarsi nell'Argun holding per distruggerla dall'interno. Entrambi infatti sono due truffatori di professione, che sono riusciti a conquistare la fiducia di Halit. Kerim oltre ad essere interessato al piano ha fatto la conoscenza di Yildiz una volta giunto in città. Sahika ha finto di avere una storia con l'uomo dopo che Mert ha chiesto a quest'ultimo di tenersi a distanza da Yildiz. Il rapporto tra i due truffatori è così entrato in crisi.