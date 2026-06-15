Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit che andranno in onda dal 22 al 28 giugno svelano che Yigit, dopo la notizia del divorzio dei suoi genitori comunicherà a Lila la sua intenzione di posticipare il matrimonio.

Ender e Kaya divorziano

Le anticipazioni di Forbidden Fruit riguardanti gli episodi che andranno in onda da lunedì 22 a domenica 28 giugno su Canale 5 prendono il via dall'incontro presso il tribunale per firmare le carte del divorzio tra Kaya e Ender. Quest'ultima, infatti, racconterà a Yildiz di essere stata tradita. Amareggiata nel vedere l'amica in questo stato, Yildiz cercherà di aiutare Ender parlando con Kaya.

Invece, Sahika, nel tentativo di migliorare l'umore del fratello, organizzerà una cena con amici, ma sarà subito chiaro che nasconde un doppio fine.

Con l'aiuto di Aysel e Asuman, Zehra inaugurerà un asilo nido, ma il clima festoso verrà interrotto quando le tre perderanno di vista un bambino che era stato loro affidato.

Intanto, in seguito alla notizia del divorzio dei genitori, Yigit vorrebbe posticipare la data delle nozze e ne parlerà con Lila. Intanto, la giovane per fare un sorpresa all'amica e per festeggiare il matrimonio imminente prenderà due biglietti per Parigi.

Ender si sente tradita da Yildiz

Yildiz riceverà la notizia da parte di Kaya, in qualità di suo avvocato, che il tribunale le ha inflitto una pena pecuniaria sostanziosa in seguito alla perdita della causa con la sua azienda.

In ogni caso, riconoscente per l'aiuto ricevuto, Yildiz inviterà a cena Kaya.

Successivamente, Yildiz confesserà ad Emir di voler smascherare Sahika mettendo in luce i suoi piani per portare il fratello e Ender al divorzio. Poco dopo, Kerim incontrerà Yildiz mettendola in guardia dal lavoro svolto in azienda da Mert: tra di loro la complicità riesploderà.

Sahika capirà il piano che Yildiz sta mettendo in atto e comincerà ad insinuare dubbi su di lei ed Halit. Invece, Kerim prenderà la decisione di chiudere i suoi rapporti lavorativi con Mert, però solo dopo aver chiuso un ultimo affare. Tra Yildiz e Sahika, Ender ravvisa delle provocazioni e pensando che l'amica si sia avvicinata alla sua ex cognata si sentirà tradita e dichiarerà di nuovo guerra ad Yildiz.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Forbidden Fruit, Sahika ha tramato contro Ender riuscendo a metterla contro il marito ed il figlio che hanno lasciato la casa che condividevano. Kerim, invece, è riuscito a manipolare Halit facendogli credere che un'altra azienda gli aveva fatto un'interessante proposta lavorativa.