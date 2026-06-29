Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit (Yasak Elma), le trame si tingeranno di mistero: Sahika sarà sempre più convinta che tra Yildiz e Kerim ci sia una relazione segreta. Dopo aver fatto seguire i due al ristorante, la donna sfodererà altri scatti raccolti in precedenza e li userà per ricattare Halit, ponendogli una condizione che sconvolgerà le anticipazioni della soap.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Sahika scopre e fa pedinare Yildız e Kerim

Insospettita dalla crescente vicinanza tra Yildiz e Kerim, Sahika incaricherà un suo uomo di seguirli durante un pranzo al ristorante.

L'obiettivo sarà scoprire se tra i due ci sia davvero una storia clandestina.

Poco dopo riceverà una telefonata dal suo collaboratore, che le riferirà di aver visto un fotografo professionista parlare con Sitki, l'autista di Halit. Temendo che quel fotografo possa mandare a monte la sua strategia, Sahika avvertirà immediatamente Halit per farsi credere sua alleata, spingendolo a bloccare l'uomo ed evitare che lo scandalo diventi pubblico.

Halit ferma il fotografo, ma Sahika lo incastra

Halit interverrà tempestivamente e riuscirà a fermare il fotografo, impossessandosi della scheda di memoria prima che il materiale finisca nelle mani sbagliate. Tuttavia, il suo intervento non basterà a cancellare ogni prova.

Sahika rivelerà di aver già fatto seguire Kerim in precedenza e di essere entrata in possesso di altre fotografie compromettenti che lo ritraggono insieme a Yildiz. "Quando Kerim era con lei ho iniziato a sospettare e l'ho fatto seguire. Non immaginavo però che ci fosse di mezzo Yildiz", spiegherà a Halit.

Il ricatto di Sahika: 'Halit, sposa anche me'

Presentandosi nell'ufficio di Halit, Sahika lo metterà alle strette: "Stai cercando di dimostrare che tra Yildiz e Kerim c'è una relazione, vero?". Di fronte all'interesse di Halit per quelle immagini, la donna si dirà disposta a consegnargliele, ma solo a una condizione.

"Il giorno in cui sposerai Yildiz, dovrai sposare anche me", gli dirà, lasciandolo senza parole. La richiesta dimostrerà ancora una volta fino a che punto Sahika sia disposta a spingersi pur di legare Halit a sé e ostacolare il suo rapporto con Yildiz.