Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Yildiz scopre di dover pagare un risarcimento alla sua ex azienda e corre da Mert per recuperare i 5 milioni di euro che gli aveva affidato. La situazione, però, si rivela molto più complicata del previsto e l'arrivo improvviso di Kerim fa esplodere la tensione, al punto che i due passano alle mani.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Yildiz condannata, rischia di perdere 5 milioni

Yildiz riceverà una notizia che la getterà nel panico. La causa intentata contro di lei dall'azienda per cui lavorava si concluderà con una condanna economica.

Dopo essere stata accusata di aver venduto online delle puree di mela senza autorizzazione, la donna sarà costretta a versare un ingente risarcimento.

Per questo motivo si recherà da Mert per recuperare i 5 milioni di euro che gli aveva affidato tempo prima affinché li investisse.

"Ho bisogno di riavere i soldi che ti avevo dato. Devo pagare una multa molto alta", gli spiegherà.

Mert gela Yildiz, i 5 milioni sono spariti?

Le parole di Yildiz metteranno in difficoltà Mert: "Abbiamo fatto un investimento a lungo termine. Se ritiri i soldi adesso subirai una grossa perdita".

Sempre più agitata, Yildiz cercherà di capire quanto denaro sia recuperabile, ma Mert non sarà in grado di fornirle una risposta: "Potrò calcolarlo con precisione domani".

Una replica che aumenterà la preoccupazione della donna.

Kerim scopre la verità e urla contro Mert

Mentre Yildiz e Mert staranno discutendo della situazione, Kerim entrerà nell'ufficio e capirà che qualcosa non va. Insospettito dal nervosismo dei due, pretenderà di sapere cosa stia accadendo.

Quando scoprirà che Mert ha investito il denaro di Yildiz e che la donna rischia di trovarsi in difficoltà economiche proprio nel momento in cui ha bisogno urgente di quei soldi, reagirà con furia. "Che cosa hai fatto?", urlerà al socio.

Kerim aggredisce Mert, rissa davanti a Yildiz

Mert proverà a spiegare che la situazione non è quella che sembra, ma Kerim non sarà disposto ad ascoltare ragioni. Convinto che il socio abbia commesso un grave errore, lo afferrerà con rabbia, dando vita a uno scontro davanti a una sconvolta Yildiz.

La lite rischierà di degenerare e rappresenterà l'inizio di nuove tensioni tra i due uomini, mentre Yildiz si ritroverà più preoccupata per il destino del denaro che le serve per saldare il risarcimento imposto dal tribunale.