Nel corso degli episodi turchi di Forbidden Fruit in programma a breve sui teleschermi di Canale 5, Kerim avrà una reazione violenta dopo aver scoperto che Mert Kara ha truffato Yildiz Yilmaz. L'uomo aggredirà il suo complice davanti agli occhi della sua amata.

Yildiz cade nella trappola di Mert

Tutto inizierà quando Mert cercherà di convincere Kerim a prendere le distanze da Yildiz sebbene invano. Il giovane rassicurerà la sorella di Zeynep quando scoprirà che ha finto una storia d'amore con Sahika. Mert, a questo punto, interverrà per farla pagare cara a Kerim in quanto geloso della darklady, con la quale aveva vissuto dei momenti d'intimità.

Il giovane farà credere ad Yildiz di poter investire i suoi cinque milioni affinché possa arricchirsi sempre di più. La donna cadrà nella trappola di Mert, ignara che sia un truffatore insieme a Kerim.

Kerim si scaglia come una furia contro Kara

Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che Yildiz verrà licenziata per aver sponsorizzato il canale di Zehra grazie ai suoi omogenizzati di mela. La donna correrà da Mert per chiedergli di ridarle il denaro investito, volendo usarlo per pagare una salata multa dell'azienda per cui aveva lavorato. La discussione verrà ascoltata da Kerim, il quale andrà su tutte le furie alla scoperta che Kara ha truffato Yildiz. L'uomo si scaglierà come una furia contro Mert sotto gli occhi allibiti della donna.

Alla rissa interverrà Halit, che pretenderà una spiegazione dai due uomini per il loro comportamento.

Kaya ha deciso di porre fine alla storia d'amore con Ender

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden fruit andate in onda ad inizio giugno in televisione, Kerim ha accettato di uscire a cena con Sahika anche se poi si sono ritrovati nello stesso locale di Halit e Yildiz. Quest'ultima è apparsa in difficoltà sempre più confusa. La donna non è apparsa certa di sposare nuovamente Halit o concedere una possibilità a Kerim.

Intanto, Sahika ha organizzato una nuova vendetta contro Ender. Le liti tra le due cognate hanno complicato i preparativi per la festa di fidanzamento tra Lila e Yigit. Sahika ha sfruttato la casa regalata al nipote come uno strumento per ingannare la famiglia.

Intanto, Kaya ha scoperto che Ender non ha trasferito le quote dell'azienda a favore del loro figlio. L'avvocato ha preso una decisione definitiva in merito alle sue nozze con la moglie. L'uomo ha interpretato la mancanza di cessione come un segnale inequivocabile dell'inaffidabilità di Ender e per questo ha posto fine alla storia d'amore.

Infine Yildiz Yilmaz (Eda Ece) ha iniziato a concentrarsi sul lavoro senza avere i risultati sperati.