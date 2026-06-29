Le trame delle puntate turche di Forbidden fruit in programma prossimamente sui teleschermi italiani rivelano che Yildiz Yilmaz deciderà d'incontrarsi per l'ultima volta con Kerim dopo aver capito che la loro storia d'amore ha le ore contate. In questa circostanza, il socio di Mert chiederà alla donna di scappare insieme a lui da Istanbul.

Ender consiglia a Yildiz di chiarirsi con Kerim

Ender mediterà vendetta ai danni di Yildzi quando capirà che si è avvicinata a Sahika. La donna accuserà la sorella di Zeynep di aver accettato di convolare a nozze con Halit solo per interesse perché in realtà ama Kerim.

Erim e suo padre ascolteranno la conversazione, tanto da meditare una diabolica vendetta. Il signor Atgun contatterà il suo avvocato, informandolo di voler togliere la custodia di Halitcan ad Yildiz. Nel frattempo, Ender fingerà di aver perdonato la sorella di Zeynep, consigliandole d'incontrare Kerim per chiarirsi una volta per tutte.

Il socio di Mert propone ad Yilmaz di scappare insieme a lui

Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che Yildiz chiederà al socio di Mert d'incontrarsi in un luogo appartato. Caner immortalerà l'incontro dopo essere stato assoldato da Ender. In questa circostanza, la protagonista apparirà intenzionata a prendere le distanze da Kerim ma lui non sembrerà dello stesso avviso.

Il ragazzo chiederà ad Yildiz di scappare insieme a lui e il piccolo Halitcan. Yilmaz sconvolta abbraccerà per l'ultima volta Kerim. Caner scatterà alcune foto dell'incontro per poi passarle ad Ender, che le userà per un suo diabolico piano. La donna consegnerà le immagini ad Halit, al quale chiederà di sposarla al posto della sorella di Zeynep.

Yigit non è apparso pronto a sposare Lila

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden fruit andate in onda a fine giugno su Canale 5, Yigit è apparso profondamente scosso dopo la decisione di Kaya e Ender di divorziare. Il ragazzo ha informato Lila di non essere più così sicuro di sposarla. La scelta non è piaciuta alla ragazza, la quale si è confrontata con Yildiz.

Quest'ultima ha consigliato a Lila di comprare due biglietti per Parigi per sposarsi con Yigit lontano da tutti.

Intanto il clima tra Sahika e Ender è sempre più teso. La darklady ha organizzato una festa per risollevare il morale del fratello, rammaricato per la fine delle sue nozze. La donna ha approfittato dell'evento per presentate una donna a Kaya.

Mert, invee, non ha ascoltato il consiglio di Kerim di stare alla larga da Yildiz. Il truffatore è riuscito a farla cadere nella sua trappola con un investimento sbagliato. Zehra ha fatto la stessa fine, chiedendo all'uomo d'investire i suoi soldi.