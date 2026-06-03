Nelle prossime puntate della soap turca Forbidden Fruit, la darklady Sahika Ekinci (Nesrin Cavadzade) offrirà il suo aiuto ad Halit Argun (Talat Bulut) per poter accusare Yildiz Yilmaz (Eda Ece) di tradimento, ma in cambio dovrà sposarla.

Halit assume un fotografo per pedinare Yildiz e Kerim

Ben presto, Halit si pentirà, dopo aver fatto di tutto per riconquistare Yildiz. In particolare, un giorno, insieme al figlio Erim, l’uomo si troverà ad assistere a una lite che l’ex moglie avrà con Ender, e scoprirà che si è innamorata di Kerim.

A quel punto, Argun porterà avanti i preparativi per il suo nuovo matrimonio con Yildiz, e preparerà la sua vendetta.

L’imprenditore deciderà di togliere la custodia del piccolo Halitcan all’ex consorte. Per riuscire nel suo intento, Halit ordinerà a un fotografo di immortalare gli incontri segreti tra Yildiz e Kerim.

Sahika propone un accordo ad Argun

Nel contempo, Erim si trasferirà dalla madre Ender su ordine del padre Halit, dopo essersi scagliato contro Yildiz per averla vista parlare con Kerim alla festa di compleanno di Kaya. In seguito, per merito del suo scagnozzo Haluk, Sahika scoprirà che Halit sta facendo pedinare Yildiz e Kerim, proprio quando si troveranno al ristorante insieme. Sahika capirà che Argun vuole dimostrare l’infedeltà di Yildiz, e preparerà uno dei suoi piani.

Dopo aver messo fuori gioco il fotografo assunto da Halit, la darklady sarà disposta a far avere all’imprenditore delle foto compromettenti di Yildiz e Kerim, ma a una condizione.

Sahika farà presente ad Argun di poter utilizzare gli scatti come desidera, soltanto se diventerà suo marito.

Riepilogo: Kerim si è dichiarato a Yildiz

In precedenza, Kerim ha chiesto a Yildiz di scegliere lui o il suo ex marito Halit, dopo averle confessato i suoi sentimenti. Sempre a proposito del ragazzo, prima di dichiararsi, ha messo in salvo Zehra, la quale era stata arrestata da dei finti poliziotti. In particolare, quest’ultima è stata portata via, nel bel mezzo della festa di inaugurazione della nuova villa del padre Halit. Appena Zehra è tornata a casa, Ender ha accusato Sahika di essere stata coinvolta con il rapimento della ragazza.