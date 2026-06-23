Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit (la soap turca nota anche come Yasak Elma), dopo essere stata abbandonata all'altare da Halit, Yildiz sarà costretta a lasciare Villa Argun insieme alla madre Asuman e al piccolo Halit Can. Le due donne troveranno ospitalità nella casa di Rukiye, che offrirà loro un posto dove ricominciare.
Anticipazioni Forbidden Fruit: Yildiz in miseria dopo le nozze saltate
Le conseguenze del matrimonio mancato tra Halit e Yildiz saranno immediate.
Senza più un tetto sopra la testa, le due donne saranno costrette a cercare una sistemazione temporanea.
Ad aiutarle sarà Rukiye, che aprirà le porte della propria abitazione a loro e al piccolo Halit Can.
L'accoglienza sarà calorosa, ma il dolore per quanto accaduto resterà evidente.
Lo sconcerto di Rukiye per l'umiliazione di Yildiz
Una volta giunte a destinazione, Rukiye non riuscirà a nascondere lo stupore per ciò che è successo.
"Essere lasciata all'altare, che cosa terribile. Una cosa del genere non l'avevo mai sentita in vita mia", dirà a Yildiz.
La donna si chiederà addirittura quale sfortuna abbia colpito la giovane, mentre Asuman proverà a stemperare la situazione con un po' di ironia.
Yildiz lascia Villa Argun e dice addio al lusso
Rukiye dimostrerà di tenere molto a Yildiz.
Metterà a disposizione la propria casa senza chiedere nulla in cambio e inviterà madre e figlia a restare per tutto il tempo necessario.
"La mia casa è anche la vostra. Non voglio alcun affitto. Restate qui quanto volete", dirà.
Un gesto che offrirà a Yildiz un raro momento di conforto in uno dei periodi più difficili della sua vita e che segnerà l'inizio di una nuova fase lontana dai lussi di Villa Argun e dalle certezze che credeva di avere.
Il duro consiglio di Rukiye a Yildiz
Yildiz avrà difficoltà a immaginare come ricostruire la propria vita dopo l'umiliazione subita: "Non so come andare avanti".
Rukiye, però, invece di alimentare false speranze, le parlerà con grande sincerità. Forte delle proprie esperienze personali, le consiglierà di non aspettarsi che tutto si sistemerà rapidamente.
Le sue parole saranno dure ma dettate dal desiderio di proteggerla da ulteriori delusioni.