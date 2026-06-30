Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit (Yasak Elma), tra Kerim e Sahika andrà in scena un durissimo faccia a faccia. Durante la discussione, il giovane colpirà la donna nel suo punto più debole, riaprendo una vecchia e dolorosa ferita legata al suo passato con Halit e lasciandola del tutto senza parole.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Halit invita Kerim sullo yacht, Sahika indaga

Halit convocherà Kerim nel suo ufficio e gli proporrà un pranzo sul suo yacht dopo una riunione di lavoro. L'uomo gli darà appuntamento a Emirgan, chiedendogli di raggiungerlo lì all'ora stabilita.

L'invito verrà notato da Sahika, che inizierà a interrogarsi sul motivo di tanta attenzione nei confronti del nuovo collaboratore.

Sahika provoca Kerim, è 'uno di famiglia'

Sahika fermerà Kerim e gli chiederà di partecipare a una riunione con alcuni dirigenti. Quando lui le spiegherà di essere già impegnato con Halit, la donna commenterà con tono pungente: "Halit non invita chiunque sul suo yacht. Evidentemente ha iniziato a considerarti uno di famiglia".

Kerim minimizzerà l'importanza dell'invito, ma Sahika continuerà a provocarlo, lasciando intendere che Halit non faccia mai nulla senza un preciso motivo.

Kerim umilia Sahika: la frase su Halit

Le provocazioni della donna, però, finiranno per spazientire il manager.

Di fronte all'ennesima frecciata, la conversazione si farà presto più personale e i toni si scalderanno drasticamente. Kerim chiederà a Şahika se sia ancora amareggiata per non essere mai riuscita a sposare Halit e le dirà: "Perfino Yildiz ed Ender hanno sposato Halit e hanno avuto un figlio da lui. Tu, invece, non sei mai riuscita a convincerlo ad arrivare all'altare".

Le parole del giovane colpiranno nel segno. Sahika proverà a difendersi sostenendo di aver rinunciato volontariamente alla conquista di Halit e concluderà con una velata minaccia: "Se avessi continuato a lottare, oggi le cose sarebbero molto diverse e tu non saresti nemmeno qui".

Le prossime puntate di Forbidden Fruit (Yasak Elma) vi aspettano tutti i giorni nel pomeriggio di Canale 5, con tutti i nuovi episodi disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.