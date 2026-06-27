Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit (la serie tv turca conosciuta come Yasak Elma), le volontà di Halit scateneranno tensioni in famiglia. Durante la lettura del suo testamento, l'avvocato Metin comunicherà che il patrimonio verrà diviso tra i quattro figli, ma la decisione di affidare la gestione dei beni di Halit Can alla Fondazione Halit Argun fino ai suoi 18 anni farà infuriare Yildiz, che lascerà la riunione indignata.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Mert mette le mani sull'eredità di Halit

Entrati nel vivo della lettura, l'avvocato spiegherà che, sebbene il patrimonio sia diviso in parti uguali tra i quattro figli, le decisioni sulla gestione delle quote spaccheranno subito la famiglia.

Erim affiderà la gestione delle proprie quote a Ender, mentre Lila sceglierà Zehra. Quest'ultima, non sentendosi esperta in materia, delegherà il marito Mert ad amministrare le quote ricevute.

Il testamento di Halit e la beffa per Halit Can

La decisione più discussa riguarderà Halit Can. Metin annuncerà che "le quote e i beni destinati a Halit Can saranno affidati alla Fondazione Halit Argun fino al compimento dei suoi 18 anni". Solo allora il ragazzo entrerà in possesso della sua eredità.

L'avvocato preciserà che, fino alla maggiore età del bambino, "la fondazione verserà ogni mese una somma sufficiente a coprire le spese di Halit Can", chiarendo che l'importo sarà commisurato esclusivamente alle necessità del piccolo.

Halit si vendica da morto, Yildiz scappa furiosa

Queste limitazioni economiche faranno esplodere la rabbia di Yildiz: "E fino ad allora noi come faremo a vivere?". Quando Metin le spiegherà che il contributo servirà soltanto a coprire le spese del figlio, la donna resterà incredula.

Zehra proverà a tranquillizzarla assicurandole: "Non lasceremo certo Halit Can in difficoltà", ma Yildiz continuerà a lamentarsi del fatto che tutti gli altri abbiano ereditato milioni e quote societarie, mentre lei dovrà accontentarsi di un assegno mensile. Furiosa, abbandonerà la riunione prima della conclusione. Dopo la sua uscita, Sahika commenterà con ironia: "Halit continua a vendicarsi anche dopo la sua morte", mentre Ender inviterà l'avvocato Metin a proseguire con la lettura del testamento.