Nelle puntate della quarta serie di Forbidden Fruit, in programma prossimamente su Canale 5, Halit Argun apparirà sempre più desideroso di vendetta alla scoperta che Yildiz Yilmaz (Eda Ece) non lo ama veramente. L'imprenditore otterrà grazie a Sahika le foto che ritraggono la sua promessa sposa in atteggiamenti compromettenti con Kerim.

Halit capisce che Yildiz nutre dei sentimenti per Kerim

Halit cambierà idea su Yildiz quando ascolterà una conversazione su Ender. In questo modo, l'imprenditore scoprirà che la sua promessa sposa nutre dei sentimenti per Kerim, il nuovo ceo dell'Argun holding.

L'uomo organizzerà un diabolico piano, facendo credere alla donna di volerla ancora sposare nonostante abbia scoperto la verità. L'Argun senior deciderà di chiedere la custodia esclusiva del piccolo Halitcan per vendicarsi di Yildiz. Erim, intanto, perderà la pazienza, non riuscendo a nascondere il proprio astio nei confronti della donna dopo aver scoperto che sta prendendosi gioco di suo padre.

Sahika consegna ad Argun le foto di Yilmaz con Kerim

Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che il piano di Halit verrà scoperto da Sahika grazie ad Haluk. La darklady organizzerà una trappola all'imprenditore dopo aver scoperto Yilmaz e Kerim insieme. Sahika capirà che Halit ha intenzione di dimostrare l'infedeltà della sorella di Zeynep, mettendole un fotografo sulle sue tracce.

La darklady partendo da ciò farà la sua controproposta, tirando fuori dalla cassaforte alcune foto che ritraggono i due amanti insieme. Argun rimarrà sorpreso dal dono ricevuto da Sahika, che gli dirà che può usarle solo se sposerà lei al posto della promessa sposa. L'ennesima sorpresa sarà dietro all'angolo poiché comparirà un'altra sposa oltre a Sahika e Yildiz.

Sahika ha rivelato a Kaya che Ender ha ottenuto delle quote dell'azienda Argun

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio giugno su Canale 5, Sahika ha deciso di vendicarsi di Ender dopo che l'aveva incolpata di aver provocato il rapimento lampo di Zehra. La donna ha svelato a Kaya che sua moglie è entrata in possesso di alcune quote dell'azienda Argun.

La rivelazione ha lasciato senza parole l'avvocato, che ha scoperto che Ender gli ha raccontato delle bugie.

Yildiz, invece, è stata costretta a fare luce nei propri sentimenti. Dopo una lunga riflessione, la sorella di Zeynep ha capito di provare qualcosa per Kerim, il nuovo ceo dell'Argun holding. Le parole sono state udite dal padre di Halitcan, che ha frainteso tutto. L'uomo è quindi tornato alla carica con Yildiz, deciso ad ottenere una seconda chance da lei.