Le trame delle puntate turche di Forbidden fruit segnalano che Yildiz stringerà un'alleanza con Sahika per vendicarsi di Halit Argun ed Ender Celebi. Le due donne riusciranno a dividere la neo coppia grazie ad un piano diabolico.

Yildiz organizza una vendetta ai danni di Halit ed Ender

Halit lascerà intendere a Sahika di volerla sposare il giorno previsto delle nozze con Yildiz, rea di averlo tradito con Kerim. Quest'ultimo verrà licenziato e arrestato per aver fatto il doppio gioco insieme a Mert. Halit, intanto, annuncerà che non diventerà il marito di Sahika e nemmeno di Yildiz quando si troverà entrambe vestite da sposa perché ha già una moglie ovvero Ender.

La protagonista apparirà in difficoltà sopratutto quando Halit riuscirà a portarle via Halitcan in attesa del processo per la custodia esclusiva. Yildiz sarà inviperita per essere stata presa in giro sia dal signor Argun che da Ender. La donna deciderà di organizzare una vendetta ai danni della coppia.

Sahika e Yildiz fanno in modo che Argun ed Ender si lasciano

Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che Yildiz stringerà un'alleanza con Sahika pur di riavere Halitcan. La darklady avrà dalla sua parte anche Yigit, che non prenderà bene le nuove nozze di Ender. La donna chiederà al nipote di fingere di concedere una nuova chance alla madre in modo da trasferirsi a villa Argun per spiare da vicino le sue mosse.

Sahika inoltre chiederà ad Aysel di aiutare Yildiz nel suo intento.

Yigit cercherà d'infastidire Halit, assumendo un comportamento libertino all'interno della sua lussuosa villa. Il giovane inoltre porterà a casa alcune boccette di sonnifero facendo credere a Zehra e Halit che la nuova tata abbia drogato Halitcan per farlo dormire. Ender capirà che dietro tutto quanto si cela la mano di Aysel, motivo per il quale la rimprovererà aspramente.

Intanto, Sahika chiederà ad Haluk di manomettere la sopracitata lite in modo tale che sembra che Ender sgridi Halitcan. Yildiz consegnerà l'audio al suo avvocato che lo farà ascoltare ad Halit, precisando che vuole usarlo per ottenere l'affido esclusivo del bambino.

L'imprenditore andrà su tutte le furie, sicuro che Ender abbia tentato di nuocere al bambino e per questo le chiederà il divorzio, comunicandole che da quel momento il loro matrimonio è finito per sempre.

Kaya ha lasciato Celebi

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit, Kerim ha ottenuto un nuovo contratto dopo aver convinto Halit che un'altra azienda era interessato ad assumerlo. Il giovane è riuscito ad ottenere il potere di firma insieme a Mert. Yigit e Kaya, invece, hanno scoperto che Ender non ha ceduto le quote come aveva promesso. L'avvocato ha deciso di lasciare Celebi.