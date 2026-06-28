Le trame delle puntate turche di Forbidden fruit in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Sahika dimostrerà di non fidarsi più di Mert. La donna organizzerà un diabolico piano per farlo allontanarla dall'azienda di Hasan Ali.

Mert costringe Ender e Sahika alla fusione con l'azienda di Hasan Ali

L'Argun holding navigherà in cattive acque a tre mesi dalla morte di Halit. Mert spingerà Sahika ed Ender ad unire l'azienda con quella gestita da Hasan Ali. Ad un certo punto, il truffatore stringerà un'alleanza con la darklady per costringere la Celebi alla fusione.

Quest'ultima dovrà accettare tale eventualità poiché socia di minoranza. Sahika ed Ender andranno a lavorare negli uffici della Kuyu Holding. Intanto, Mert dimostrerà di non fidarsi della delega avuta da Zehra e da Lila. L'uomo convincerà sua moglie a cedergli le quote. Allo stesso tempo, Zehra si getterà a capofitto nella realizzazione di un bizzarro bar insieme ad Asuman.

Sahika accusa Mert di aver provato a violentarla

Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che Zehra nasconderà il progetto a Mert per dimostrargli la sua indipendenza. Sahika, intanto, farà presente ad Haluk di non fidarsi più del truffatore. La darklady chiederà al suo complice di mettere in giro la voce di una loro relazione passata.

Sahika si spingerà oltre quando entrerà svestita nell'ufficio di Mert dove inizierà ad urlare finendo per allertare la sicurezza. La donna accuserà l'ex socio di Kerim di aver provato a violentarla. Hasan Alin crederà alle parole di Sahika e chiederà a Mert di non farsi più vedere in ufficio per paura di uno scandalo. L'uomo non si arrenderà tanto facilmente e per questo chiederà aiuto ad Ender. Mert pregherà la donna di non raccontare niente di quanto accaduto a Zehra, fingendo di dover lavorare da casa per qualche tempo.

Yildiz ha voluto smascherare Sahika

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden fruit andate in onda a fine giugno sui teleschermi di Canale 5, Erim e Mert sono apparsi sempre più ai ferri corti mentre Yildiz ha invitato a cena Sahika con una scusa.

La donna ha poi detto a Emir di voler smascherarla circa la separazione tra Kaya e Ender. Successivamente, la protagonista ha incontrato Kerim, che le ha detto di stare attenta sulle intenzioni di Mert. La donna si è quindi confrontata con Asuman e Lila, che nel frattempo è apparsa sempre più in crisi con Yigit. Quest'ultimo non è apparso intenzionato a sposarsi in seguito al divorzio lampo dei suoi genitori.

Sahika, intanto, ha capito che Yildiz sta facendo il doppio gioco con lei. La donna ha messo una pulce nell'orecchio ad Halit in merito alla sincerità della sua promessa sposa.