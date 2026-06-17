Nelle nuove puntate della quarta stagione della soap turca Forbidden Fruit in programmazione su Canale 5 tra qualche settimana, Yildiz Yilmaz intraprenderà una relazione con il new entry Cagatay Kuyucu, dopo la morte dell’ex marito Halit Argun.

Halit si scontra con Sahika, Ender e Yildiz

Ben presto, Halit si prenderà gioco di Yildiz e Sahika, facendo credere a entrambe che le sposerà. Ad avere la meglio in realtà sarà Ender, visto che Argun annuncerà che è sua moglie, il giorno in cui avrebbe dovuto sposare Yildiz. Tuttavia, Halit si pentirà subito, visto che divorzierà da Ender, dopo essere stato vittima di un piano attuato da Sahika e Yildiz per far finire il suo matrimonio.

In seguito, Mert convolerà a nozze con Zehra, dopo essersi conquistato la fiducia di Halit. Quest’ultimo riceverà la visita di Sahika e Ender, appena farà sapere a suo genero Mert di aver pensato di affidargli il comando della sua azienda.

Quando arriveranno alla villa, Ender e Sahika vedranno Halit scagliarsi contro Yildiz, per aver visto loro figlio Halitcan senza il suo permesso. Dalle anticipazioni, si evince che si assisterà a uno scontro tra Halit e le sue ex, che si concluderà in modo tragico. Quest’ultimo esalerà l’ultimo respiro, dopo essere caduto dalle scale, ma Sahika, Ender e Yildiz faranno credere che si sia trattato di un incidente.

Yildiz rimane delusa dall’atteggiamento di Cagatay

Dopo la scomparsa di Halit, l’ex moglie Yildiz non nasconderà la sua preoccupazione, per non essere riuscita a ottenere ciò che desiderava. Intanto, Hasan Ali Kuyucu diventerà il nuovo socio della Argun Holding e non sarà consapevole delle complessità del suo ruolo.

Ben presto, Yildiz crederà di poter avere la vita che ha sempre sognato al fianco di Cagatay, appena lo conoscerà. Tuttavia, la giovane rimarrà profondamente delusa, quando non riceverà da Cagatay le attenzioni che si aspettava. Quest’ultimo farà un passo indietro: dimostrerà il suo interesse a Yildiz, appena la stessa respingerà Cenk.

Cagatay bacia Yildiz, Sahika vuole allontanare Mert dall’azienda

In particolare, Cagatay sorprenderà Yildiz, dandole un bacio sulle labbra. A seguito del loro primo avvicinamento romantico, Cagatay e Yildiz si fidanzeranno. Questa nuova coppia non verrà vista di buon occhio da Feride: si tratta della madre di Cagatay, disposta a tutto per allontanare il figlio da Yildiz.

Spazio anche a Sahika, che troverà un modo per allontanare Mert dall’azienda, appena si renderà conto di non poterlo conquistare.

Riepilogo: Yildiz ha rinunciato a Kerim a causa di Sahika

In precedenza, la protagonista Yildiz ha accettato di sposare di nuovo l’ex marito Halit, pur provando dei sentimenti per Kerim. A spingere la giovane a fare questa scelta è stata una messinscena attuata da Sahika, la quale ha finto di avere una relazione con Kerim. Quest’ultimo non ha mollato la presa, per aver tentato un riavvicinamento con Yildiz, ma in questa occasione sono stati fotografati insieme.