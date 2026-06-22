Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit relative alle puntate che andranno in onda dal 29 giugno al 3 luglio svelano che Yigit scoprirà della partenza improvvisa di Lila per l'America e deciderà di raggiungerla per salvare il loro rapporto.

Sahika trama per allontanare Yildiz e Ender

Le anticipazioni di Forbidden Fruit riguardanti gli episodi che verranno trasmessi da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio prendono il via della scoperta da parte di Yigit della partenza di Lila per gli Stati Uniti. Il ragazzo accuserà i suoi genitori di aver compromesso la sua relazione con il loro divorzio.

Nel frattempo, Sahika continuerà a tramare per mettere tensione nel rapporto tra Ender e Yildiz e con questo scopo arriverà a manipolare un audio.

Ender comincerà ad avere dei dubbi su Kerim così avvierà delle indagini private per capire in che rapporti sia l'uomo con Ihsan Yildirim. Inoltre, Ender e Kaya verranno informati dal figlio della sua intenzione di partire per l'America e raggiungere ed affrontare Lila di persona.

Ender giura vendetta a Yildiz

Mert riceverà da Zehra l'incarico di investire il suo denaro mentre Caner chiederà all'uomo di indagare su location ed invitati della cena organizzata da Sahika. In questo modo, Caner scoprirà che Sahika ha intenzione di presentare una donna al fratello ed avviserà Ender.

Intanto, Yildiz, avendo problemi di denaro, venderà l'argenteria di Halit a sua insaputa.

La cena organizzata da Sahika avrà luogo e alla comitiva si aggiungerà anche Halit ed Yildiz. Improvvisamente giungeranno anche Ender e Caner: la tensione sarà alle stelle. Il clima si fraà sempre più teso fino a quando Ender non perderà il controllo e maccherà volontariamente il vestito di Yildiz giurando vendetta a lei e a tutti i presenti.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Frbidden Fruit, Ender e Yigit hanno deciso di divorziare. In seguito a tale notizia, Yigit ha deciso di posticipare le nozze con Lila. Ender ha confidato a Yildiz di essersi sentita tradita. Per aiutarla, Yildiz ha dimostrato la sua intenzione di smascherare il comportamento di Sahika che secondo lei ha portato Kaya a chiedere il divorzio.