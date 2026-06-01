Nelle puntate di Forbidden Fruit giunta alla quarta stagione su Canale 5, che andranno in onda dall’8 al 13 giugno 2026,Yigit accuserà un malore improvviso, invece tra Kerim e Yildiz crescerà il sentimento.

Yigit e Lila si vogliono sposare di nuovo

Mert metterà in guardia il suo amico Kerim, facendogli notare che il loro piano potrebbe non andare a buon fine a causa del suo interesse sentimentale per Yildiz. Tuttavia, Kerim non sembrerà disposto a rinunciare a conquistare la giovane. Nel contempo, Asuman non nasconderà la sua preoccupazione per la vicinanza tra Yildiz e Kerim, poiché spererà che la figlia torni con l’ex marito Halit.

Spazio anche a Yigit e Lila, che dopo essere tornati insieme, annunceranno ai loro familiari di voler convolare di nuovo a nozze al più presto possibile. Purtroppo, Yigit avrà un malore durante la festa di fidanzamento con la sua promessa sposa.

Sahika vuole vendicarsi di Ender

Successivamente, Asuman deciderà di portare sua figlia Yildiz in pellegrinaggio alla tomba di Telli Baba.

Sempre a proposito di Yildiz, ben presto, Kerim le farà una sorpresa. Poco dopo, quest’ultimo si confiderà con Ender, rivelandole che tra lui e Sahika non c’è stata alcuna relazione.

In seguito, Yildiz e Kerim si allontaneranno a causa di un litigio, invece Sahika sarà decisa ad attuare l’ennesimo piano di vendetta contro Ender.

Infine, Yildiz tenterà di far decollare il suo progetto imprenditoriale.

Riepilogo: Halit ha chiesto a Yildiz di risposarlo

Di recente, i telespettatori italiani hanno visto Halit tentare di riconquistare Yildiz. A ostacolare l’imprenditore, ci ha pensato il suo nuovo nemico Kerim, per la sintonia sempre più evidente con la sua ex moglie. Dopo aver intuito il possibile triangolo amoroso, Ender ha organizzato una cena tra Kerim e Yildiz per mettere in crisi Sahika. In seguito, Kerim ha tentato di conquistarsi la fiducia di Halit, con l’obiettivo di far fallire la Holding Argun. Ben presto, dopo essere tornato di nuovo ricco, Halit ha chiesto a Yildiz di risposarlo per ricostruire la famiglia e ha acquistato un’altra villa. Tuttavia, quest'ultima si è riavvicinata ulteriormente a Kerim nel corso di una cena.