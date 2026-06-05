Come raccontano le anticipazioni turche di Forbidden Fruit, riguardanti le puntate in onda su Canale 5, Kaya lascerà Ender e rispedirà al mittente ogni tentativo di riconciliazione. Non riuscirà a digerire il fatto che Ender abbia mentito sul passaggio delle azioni della holding in favore di Yigit ed Erim.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Kaya scopre l'inganno e lascia Ender

Kaya ed Ender si lasceranno e la causa sarà un colpo di testa di Ender. Dichiarerà di aver passato le sue azioni della holding ai figli, ma in realtà non lo farà pur di trattenerle per sé.

Kaya scoprirà tutto l'inganno e lascerà, insieme a Yigit, la dimora che condivideva con Ender.

Quest'ultima non vorrà darsi per vinta: scoprirà l'indirizzo del nuovo appartamento e vi si recherà subito per provare almeno a spiegarsi. Troverà sia Kaya che Yigit molto arrabbiati e l'impresa di farli riflettere sulla situazione diventerà molto ardua.

Kaya sceglie l'addio dopo le bugie di Ender

"Credimi, non avevo cattive intenzioni. Semplicemente non sono riuscita a rinunciare a qualcosa che avevo ottenuto con tanta fatica. Tutto qui", dirà con sincerità Ender, ma a Kaya sembrerà una spiegazione abbastanza superficiale: "Ender, hai mentito a tutti noi. Hai chiamato i ragazzi, hai fatto firmare tutti, ci hai convinti di qualcosa che non esisteva.

Chissà per quanto tempo avresti continuato a nascondercelo".

Ender continuerà a ripetergli di essersi pentita per quello che ha fatto, ma a Kaya il suo rammarico non basterà, al punto che le dirà che forse è arrivato il momento di smetterla di tormentarsi a vicenda inutilmente. "Kaya, questo non è un motivo per separarci. Ti prego, non agire d'impulso. Ti supplico, torna a casa", dirà Ender con voce flebile, ma Kaya sarà chiaro: "Io in quella casa non tornerò più. Te l'avevo detto: scegli le azioni oppure scegli me. E tu hai scelto".

Kaya distrugge Ender e confessa la verità

Ender proverà a fargli ricordare i bei momenti che hanno trascorso insieme, ma Kaya la lascerà di sasso quando le confesserà di non essere mai stato veramente felice con lei: "Mi hai nascosto così tante cose alle spalle.

Come posso essere felice? Come posso fidarmi di te da questo momento in poi? In tutta la mia vita ti ho chiesto una sola cosa. E tu hai ingannato me e tutti gli altri. Alla fine hai fatto ancora una volta quello che volevi".

Davanti a quella confessione, Ender sarà costretta a lasciare il nuovo appartamento di Kaya e la loro riconciliazione sembrerà essere arrivata a un punto di non ritorno.