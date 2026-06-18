Le trame delle puntate turche di Forbidden fruit in programma nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Ender Celebi, Sahika e Mert decideranno del futuro dell'azienda di Halit Argun in seguito al suo decesso. I tre personaggi decideranno di vendere l'attività ad Hasan, un ricco uomo d'affari.

Halit perde la vita, Hasan nuovo proprietario dell'Argun holding

Tutto inizierà quando Halit morirà dopo essere caduto dalle scale della sua villa durante un litigio con Ender, Sahika e Yildiz. Tre mesi dopo, le azioni dell'Argun holding verranno divise tra i suoi figli: quelle di Halitcan verranno congelate fino al compimento della maggiore età mentre Erim lascerà il comando ad Ender, visto che lui si è trasferito a Londra.

Lila, invece, affiderà le sue azioni a Zehra, anche se darà procura legale a Mert, diventato suo marito poco prima della morte di suo padre.

Intanto l'azienda attraverserà una grave crisi finanziaria che rischierà di travolgerla. Mert consiglierà a Sahika ed Ender di vendere l'attività ad Hasan. Le due donne rimarranno sconvolte da tale eventualità ma alla fine acconsentiranno. I tre personaggi faranno così la conoscenza di Hasan, un ricco uomo d'affari che non rimarrà per nulla simpatico a Ender, che apparirà infastidita dalla sua presenza.

Hasan offre un lavoro in azienda a suo figlio Cagatay

Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che Ender, Sahika e Mert trasferiranno i suoi uffici nell'azienda di Hasan, dove ci saranno altri personaggi come il fidato assistente, l'ex moglie e il figlio.

In dettaglio, Hasan dimostrerà di non avere un buon rapporto né con la sua ex coniuge né con Cagatay, residenti da diverso tempo a Istanbul. L'imprenditore offrirà al figlio un posto di lavoro in azienda. Un'offerta che metterà in crisi Cagatay.

Kaya si è sentito preso in giro da Ender

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden fruit andate in onda a metà giugno sui teleschermi di Canale 5, Kaya si è sentito preso in giro da Ender quando ha scoperto che non aveva ceduto le sue azioni aziendali ad Yigit. L'avvocato ha deciso di lasciare il tetto coniugale, seguito da suo figlio.

Sahika, invece, ha ottenuto delle foto dell'incontro avvenuto tra Kerim e Yildiz Yilmaz. Il ragazzo ha cercato un approccio con la promessa sposa di Halit.

Quest'ultima, intanto, ha provato a riavvicinare Ender e Kaya mentre Sahika ha fatto di tutto per dividerli. La darklady inoltre ha destabilizzato tutti i rapporti degli invitati a cena. Sahika ha compiuto un gesto a sorpresa quando ha regalato ad Yigit alcune quote dell'azienda per convincerlo a mettersi dalla sua parte.