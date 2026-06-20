Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5, Sahika entrerà in possesso di alcune fotografie compromettenti che riguardano Yildiz e Kerim e deciderà di consegnarle immediatamente a Halit. Prima di farlo, però, gli farà una richiesta destinata a sorprenderlo e a sconvolgere tutti i suoi piani: gli chiederà di sposarla.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Sahika fa inseguire Yildiz e Kerim

Sahika sarà sempre più incuriosita dalla presenza di Kerim accanto a Yildiz e Halit. Vedendo i tre trascorrere molto tempo insieme, la donna comincerà a pensare che dietro quei continui incontri possa nascondersi qualcosa.

Quando Halit uscirà con Yildiz per una serie di appuntamenti di lavoro, Sahika commenterà la situazione con evidente sospetto: "Halit è sempre stato molto impegnato, ma ultimamente mi sembra che lo sia ancora di più".

Convinta che ci sia qualcosa da scoprire, deciderà di far seguire Yildiz e Kerim.

Le foto segrete per Halit

Poco tempo dopo, gli uomini incaricati da Sahika torneranno con materiale scottante. La donna si recherà subito da Halit per mostrargli le fotografie raccolte durante i pedinamenti: "Quando ero con Kerim avevo iniziato a sospettare di lui e l'ho fatto seguire. Ma devo ammettere che trovare Yildiz dietro tutta questa storia ha sorpreso anche me. Yildiz ti tradisce".

Le immagini attireranno immediatamente l'attenzione di Halit, che comprenderà l'importanza del materiale raccolto.

La proposta di Sahika a Halit

Vedendo l'interesse di Halit, Sahika gli farà sapere di essere disposta a consegnargli tutte le prove in suo possesso. L'uomo le risponderà senza esitazioni: "Certo che mi saranno utili".

Dopo aver sottolineato che per lei sarebbe un onore aiutare Halit, aggiungerà: "Ho solo una piccola condizione". Quando lui le chiederà quale sia, Sahika confesserà: "Il giorno in cui dovresti sposare Yildiz, sposerai me".

La richiesta di Sahika confermerà ancora una volta quanto la donna sia determinata a ottenere ciò che desidera. Le fotografie di Yildiz e Kerim potrebbero infatti trasformarsi in una nuova arma nelle sue mani e aprire un ulteriore fronte di tensione nella vita di Halit.