Secondo le anticipazioni turche di Forbidden Fruit, riguardanti le puntate in onda su Canale 5, la causa della morte di Halit verrà gelosamente custodita tra Yildiz, Ender e Sahika, anche perché le tre non vorranno finire nei guai, visto che sono direttamente coinvolte. Nonostante ciò, Yildiz ed Ender saranno tormentate dal senso di colpa e dall'ansia per il futuro, a eccezione di Sahika, che penserà che Halit si sia meritato questa prematura e tragica fine.

Anticipazioni Forbidden Fruit: il patto segreto dopo il funerale

Dopo il funerale di Halit, Sahika, Ender e Yildiz si incontreranno in gran segreto.

Loro sanno benissimo il perché: loro sono le uniche testimoni della morte di Halit e se uscisse fuori che è caduto dalle scale dopo una colluttazione con loro, i guai che passerebbero sarebbero seri.

Nessuna delle tre avrà piacere di vedere l'altra, ma non potranno farne a meno. Se Ender e Yildiz saranno più preoccupate per le conseguenze che la morte di Halit potrebbe avere sui loro figli, Sahika vorrà essere sicura che le due non cedano e cambino la loro versione dei fatti che hanno raccontato alla polizia.

La falsa testimonianza di Yildiz alla polizia

Grazie a un flashback si vedrà quando Yildiz ha raccontato alla polizia di essersi trovata in villa per vedere il figlio, mentre Ender e Sahika hanno raggiunto la casa per parlare di lavoro.

Fino a questo punto hanno raccontato la verità, ed è sul finale che si sono sbizzarrite. "Non ho capito che cosa è successo, a un certo punto è inciampato e poi è caduto", ha ammesso Yildiz alla polizia, aggiungendo: "Abbiamo cercato di trattenerlo, ma non ci siamo riuscite".

La parte che riguarda la spinta che le tre donne hanno dato a Halit prima che cadesse è stata abilmente omessa.

La promessa fino alla morte delle tre protagoniste

Tornati al presente, se Yildiz si sentirà in colpa per ciò che è accaduto, Sahika mostrerà uno stato d'animo leggermente diverso: "Nessuno si offenda, ma Halit meritava di morire. E poi, ci siamo protette a vicenda". Sahika vorrà proporre una tregua? Proprio così.

"Quel giorno ci siamo sostenute a vicenda e deve continuare così. E poi dovete liberarvi di questo senso di colpa".

Sarà chiaro che le tre non avranno più intenzione di entrare nel merito della vicenda, così faranno una promessa: "Quello che è successo quel giorno resterà tra noi fino alla morte". Si faranno anche un'altra promessa, molto meno amichevole: "E diciamo che ci vedremo solo se sarà davvero necessario, okay?". Chissà se riusciranno a mantenere entrambe le promesse.