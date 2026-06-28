Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit, relative alle puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5, preannunciano una nuova escalation di tensione all’interno della Argun Holding. A tre mesi dalla morte di Halit, l’azienda è vicina alla bancarotta e Mert Kara, ora marito di Zehra, tenta disperatamente di salvare ciò che resta del patrimonio familiare. Per riuscirci, spinge Sahika ed Ender a fondere la società con la Kuyu Holding di Hasan Alì Kuyucu, un imprenditore rozzo ma potente. Mert e Sahika, forti della maggioranza delle quote, costringono Ender ad accettare la fusione, trasferendo tutte e tre negli uffici della nuova azienda.

Ma mentre Mert prova a consolidare il suo potere, la sorella di Kaya prepara un piano che lo metterà seriamente in difficoltà, fino ad accusarlo di un gesto infamante pur di liberarsi di lui.

La fusione con Hasan Alì e le manovre di Mert: il potere cambia padrone

Con la Argun Holding sull’orlo del collasso, Mert vede nella fusione con la Kuyu Holding l’unica possibilità di sopravvivenza. Grazie alle quote di Zehra e di Lila, che vive in America, e all’alleanza con Şahika, riesce a imporre la sua volontà a Ender. L’ex azienda di Halit passa così sotto il controllo di Hasan Alì e Mert, mentre Sahika ed Ender sono costrette a lavorare nei nuovi uffici. Nonostante la fiducia che Hasan Alì ripone in lui, Mert non si accontenta della delega sulle azioni delle due sorelle Argun: vuole che Zehra gli ceda definitivamente le quote.

Lei però tergiversa, concentrata sull’apertura di un improbabile Avocado Bar insieme ad Asuman, un progetto che tiene nascosto al marito per dimostrare la propria indipendenza. Nel frattempo, Sahika comincia a muovere le prime pedine del suo piano: ordina a Haluk di diffondere la voce di una presunta relazione passata con Mert, così da minarne la credibilità all’interno della Kuyu Holding.

L’accusa infamante di Sahika e la caduta di Mert: Ender entra in gioco

Quando il chiacchiericcio negli uffici è ormai esploso, Sahika passa all’attacco. Entra nell’ufficio di Mert, si sbottona il vestito e inizia a gridare, attirando la sicurezza. In lacrime, sostiene che Mert abbia tentato di abusare di lei.

L’accusa è devastante: Hasan Alì, preoccupato per il danno d’immagine, chiede a Mert di non presentarsi più in azienda finché la situazione non sarà chiarita. Sahika sembra averla spuntata ancora una volta, ma Mert non si arrende. Si rivolge a Ender, chiedendole aiuto per smascherare l'acerrima nemica. Ender accetta di sostenerlo e gli consiglia, almeno per il momento, di non dire nulla a Zehra, limitandosi a informarla che lavorerà da casa per qualche giorno. Una nuova alleanza si prepara a ribaltare gli equilibri, mentre la guerra tra Sahika e Mert entra nella fase più pericolosa.