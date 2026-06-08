Le nuove anticipazioni di Forbidden Fruit relative agli episodi in onda su Canale 5 da lunedì 15 a domenica 21 giugno delineano una settimana dominata da strategie occulte, alleanze fragili e tensioni familiari pronte a esplodere. Mentre Kerim muove le sue pedine con una precisione chirurgica per destabilizzare Halit e guadagnare terreno all’interno della Argun Holding, il fronte Kaya‑Ender si sgretola sotto il peso di segreti, orgoglio e ferite mai rimarginate. Nel frattempo, Yildiz si ritrova ancora una volta al centro di giochi di potere più grandi di lei, bersaglio di occhi indiscreti e di manovre che rischiano di travolgere ogni equilibrio.

Intrighi, sospetti e tentativi di riconciliazione si intrecciano in una settimana che promette scosse decisive per tutti i protagonisti.

Kerim manipola Halit mentre Sahika prepara la sua prossima mossa

Kerim mette in campo un piano studiato nei dettagli per far vacillare le certezze di Halit: lo convince che una società rivale stia tentando di strapparlo alla Argun Holding con un’offerta allettante, alimentando così dubbi e insicurezze. Parallelamente, l’uomo tenta un riavvicinamento con Yildiz, un gesto che però non passa inosservato. Qualcuno li fotografa di nascosto e quelle immagini finiscono nelle mani di Sahika, che sceglie di non agire subito ma di conservare il materiale per il momento più utile.

La tensione cresce, le mosse si fanno più sottili e ogni passo sembra preparare un colpo di scena imminente, mentre Yildiz prova a mantenere un’apparenza di normalità organizzando una cena per favorire la pace tra Ender e Kaya.

Ender e Kaya ai ferri corti, Yildiz tenta la mediazione ma Sahika accelera

La frattura tra Ender e Kaya si approfondisce quando lui e Yigit scoprono che lei non ha ceduto le quote come promesso. Il confronto degenera rapidamente e i due uomini decidono di allontanarsi da casa, ignorando i tentativi di Ender di rimediare. Yildiz, intuendo che la situazione rischia di degenerare, prova a ricucire lo strappo organizzando un incontro distensivo, ma deve anche fronteggiare l’invadenza degli amici di Zehra, che pretende di ospitare in casa.

Mentre Kaya sembra lentamente aprirsi all’idea di dare un’ultima possibilità a Ender, Sahika capisce che il tempo stringe e sceglie di intervenire con decisione, pronta a sfruttare ogni debolezza per ribaltare gli equilibri familiari e societari.