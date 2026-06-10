Le anticipazioni delle puntate di Far Away in onda dal 15 al 19 giugno svelano che Cihan scoprirà dell'esistenza di un video registrato dal fratello prima di morire in cui gli chiedeva di prendersi cura della sua famiglia e per questo lui chiederà a Cihan di sposarlo.

Cihan vuole rispettare la richiesta di Boran

Le anticipazioni di Far Away relative agli episodi che andranno in onda da lunedì 15 a venerdì 19 giugno prendono il via da una confidenza che Izzet farà a Cihan, cioè che il fratello prima di morire aveva lasciato per lui un video. Cihan lo visionerà e scoprirà che il fratello gli ha chiesto di occuparsi della sua famiglia, arrivando a proporgli di sposare Alya per essere certo che lei e suo figlio Deniz siano al sicuro per sempre.

Cihan a questo punto sarà incerto sul da farsi: dopo la denuncia contro Alya, non saprà se assecondare le richieste di Boran o se seguire la giustizia. Intanto, il piccolo Deniz si mostrerà triste per l'assenza della madre mentre Sadakat continuerà a spingere perché Alya sposi Cihan.

Alya si sfoga con Nare

Nare prenderà la decisione di fare ritorno a casa ma vorrà portare con se sia Alya che il piccolo Deniz. Nel frattempo, Cihan inviterà a cena Alya e le chiederà ancora una volta di sposarlo. La donna però prenderà la richiesta come un ricatto e quindi rifiuterà e scapperà via dal ristorante. Rientrata a casa, Alya troverà conforto in Nare con la quale si sfogherà.

Demir, frattempo, litigherà furiosamente con Nadim, suo padre.

Infine, Alya confesserà a Nare di essersi rivolta a Demir per avere aiuto perché si sentiva messa all'angolo.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Far Away, Alya ha cercato di fare ritorno in Canada dopo i funerali del marito, ma Sadakat l'ha ricattata: tornare a casa senza il figlio o sposare Cihan per restare nella vita del piccolo Deniz. Deniz ha confessato alla madre di sentirsi bene in Turchia e forte di queste parole, Cihan l'ha cacciata di casa intimandole di lasciare il paese, ma Alya si è rifugiata in un albergo e quando il figlio ha provato a contattarla sentendo la sua mancanza, la donna non si è fatta trovare con la speranza che Cihan le porti suo figlio.