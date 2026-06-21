La sfida tra Germania e Costa d’Avorio, trasmessa su Rai1, ha dominato la prima serata televisiva, conquistando il primato negli ascolti con 3.690.000 spettatori e uno share del 30,3%. L'incontro, valido per i Mondiali 2026, ha confermato il forte interesse del pubblico italiano per gli eventi sportivi internazionali.

L'andamento del match ha evidenziato una crescita progressiva dell'attenzione. Il primo tempo ha registrato un 27,5% di share con 3.735.000 spettatori, mentre il secondo tempo ha visto lo share salire in modo significativo al 33,8%, con 3.645.000 spettatori.

Questi dati sottolineano la capacità del calcio di catalizzare l'audience, specialmente nelle fasi decisive.

Gli altri programmi della serata: i dati di ascolto

Alle spalle dell'evento calcistico, 'Ciao Darwin' su Canale 5 si è posizionato al secondo posto, attirando 1.458.000 spettatori e registrando un 14,4% di share, confermandosi la principale alternativa di intrattenimento.

La terza posizione è andata a Rai2 con il film 'I peccati di mio marito' (851.000 spettatori, 6,3% di share). Seguono 'La Promessa' su Rete 4 (827.000 spettatori, 6,5% di share) e 'Piedone a Hong Kong' su Rai3 (666.000 spettatori, 5,1% di share). Altre emittenti come Italia1, Tv8, La7 e Nove hanno registrato ascolti inferiori, con share compresi tra il 2,6% e il 3,7%.

Il calcio internazionale: un traino costante per il prime time

La centralità degli eventi sportivi nel palinsesto televisivo si conferma un trend consolidato, in particolare per i Mondiali 2026. Le partite trasmesse su Rai1 continuano a dimostrare una straordinaria capacità di aggregare pubblico, ottenendo risultati di share costantemente elevati e coinvolgendo milioni di telespettatori. Questo fenomeno evidenzia come il calcio internazionale rappresenti un vero e proprio elemento trainante per la programmazione serale, superando la concorrenza di show, film e programmi di intrattenimento e traducendosi in numeri record per le emittenti.