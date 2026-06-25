Mentre sui social si rincorrono le voci su una loro presunta crisi, Helena Prestes e Javier Martinez preferiscono viversi nel modo più semplice e riservato possibile. Nel corso di una recente chiacchierata con i fan in live, però, la modella ha anticipato che a brevissimo partirà per Macerata e lì trascorrerà un po' di tempo insieme al fidanzato e agli amici di lui.

Buone notizie per i fan di Helena e Javier

Da giorni sul web non si parla d'altro che del motivo per il quale Helena e Javier hanno smesso di postare contenuti di coppia, una decisione che i due hanno preso di comune accordo dopo il ritorno di lei dall'America.

I diretti interessati sembrano non dare importanza alle chiacchiere che stanno circolando sul loro rapporto, in particolare a quelle secondo le quali sarebbero in profonda crisi e non lo direbbero solo per non deludere il loro numeroso fandom.

La realtà, però, sarebbe un'altra: nel corso di una live che ha fatto recentemente sui social, infatti, la modella ha smentito indirettamente tutte queste voci anticipando che a breve sarebbe partita per Macerata insieme al compagno.

Stando a quello che è emerso, gli Helevier trascorreranno un po' di tempo nella città dove il pallavolista ha vissuto per diversi anni, festeggeranno il compleanno di un caro amico e poi proveranno a ricaricare le batterie in vista dei prossimi impegni di lavoro.

La scelta degli Helevier

La storia d'amore tra Helena e Javier, dunque, procederebbe a gonfie vele a dispetto di tutte le teorie che hanno formulato gli haters da quando non li vedono più insieme sui social.

"Io sto vivendo la mia vita migliore", ha detto la 35enne nel corso di una chiacchierata che ha fatto pochissime ore fa con i fan iscritti al suo canale esclusivo su Instagram.

L'opinione di Deianira Marzano

Il polverone che si è alzato sullo stop alla pubblicazione di contenuti di coppia degli Helevier ha sorpreso molto Deianira Marzano.

"Io non ho mai visto persone così ossessionate da una coppia come alcuni lo sono di Helena e Javier, Fossi in loro non pubblicherei più nulla perché la situazione sta diventando insostenibile, io ricevo migliaia di messaggi oggi giorno", ha tuonato l'esperta di gossip su Instagram.