Il weekend a Capri ha regalato molte gioie ai fan di Helena Prestes e Javier Martinez, in particolare una serie di contenuti che i due non condividevano da diverso tempo con i loro sostenitori. In un video che la modella ha postato su TikTok, ad esempio, si vede il pallavolista ammirare la bellezza della fidanzata, poi uno scambio di occhiate languide e infine un bacio che era un misto di dolcezza e passione.

Javier conquistato dalla bellezza mozzafiato di Helena

Lo scorso weekend Helena e Javier sono stati a Capri, e tra un evento e l'altro sono riusciti a concedersi un po' di tempo per loro.

Dopo essersi presi una pausa dai social, gli Helevier sono tornati con contenuti che hanno fatto impazzire tutti i loro fan.

La modella, in particolare, ha postato su TikTok un video mentre si preparava per andare in spiaggia e il fidanzato non ha potuto far altro che ammirare il suo corpo statuario, coperto solo da un micro bikini.

In questo filmato, inoltre, si vede Martinez avvicinarsi alla compagna e poi darle un bacio sia dolce che passionale, gesti che confermano quanto la loro complicità sia ancora altissima dopo un anno e mezzo di relazione.

https://t.co/O27sRMiRhS

ve la potete raccontare come volete ma passano i mesi e loro sono sempre questo amore e passione cuore e fuego ❤️🔥 pic.twitter.com/GnfxYD8a2q — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) June 1, 2026

I commenti del fandom

Gli ultimi contenuti che Helena e Javier hanno postato sui social hanno fatto incetta di like e commenti, non solo da parte di chi li supporta da tempo.

"Passano i mesi e loro sono sempre più innamorati", "Sono sempre stati fuoco", "Non è cambiato nulla", "Un amore così", "Quando si guardano non capiscono più nulla", "Un incendio", "Sempre così", "Stupendi", "Javier la mangerebbe a colazione, pranzo e cena", "Questo video è tutto", "La miglior risposta alle cattiverie degli ultimi giorni", "Helena è uno schianto, quindi Javier lo capisco benissimo", si legge su X.

Le belle parole di Stefano Sala

Al Vip Champion hanno partecipato molti personaggi noti, ma a rubare la scena sono stati gli Helevier.

Interpellato dai curiosi sulla coppia che ha incrociato a Capri, Stefano Sala ha detto: "Helena la conosco da molti anni ed è super simpatica, invece Javier l'ho incontrato qualche giorno fa ed è un ragazzo gentile e con tanta voglia di fare. Sono contento di aver condiviso quest'esperienza con loro".