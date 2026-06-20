Nell'ultimo periodo Helena Prestes e Javier Martinez hanno deciso di allontanarsi dai social, o meglio hanno scelto di condividere il meno possibile della loro relazione. Stufi delle critiche e degli attacchi gratuiti degli haters, dunque, gli Helevier hanno quasi fatto calare il sipario sulla parte mediatica della loro storia d'amore; l'altra sera, ad esempio, il pallavolista si è rifiutato di partecipare ad una live della fidanzata per non dover leggere nuovi attacchi.

La decisione di Helena e Javier

Ultimamente sono cambiate alcune cose nella gestione dei social da parte degli Helevier, in particolare nel numero di contenuti di coppia che condividono con le tantissime persone che li seguono su Instagram, X e TikTok.

Se Helena sembra più propensa a raccontare una parte della sua vita ai fan, di recente Javier si è mostrato insofferente e soprattutto stanco degli attacchi che riceve quotidianamente da più di un anno.

Nell'ultimo mese, infatti, Martinez si è mostrato pochissimo e con il passare del tempo sembra sempre più convinto nel voler rendere privata la sua storia d'amore.

La risposta agli attacchi gratuiti

A conferma del fatto che in questo momento Javier non intende condividere la sua vita con chi lo segue social, c'è il "no" che ha detto l'altra sera quando Helena gli ha chiesto di salutare le persone che erano collegate in live.

Il pallavolista, dunque, si è rifiutato di apparire nell'ultima diretta della fidanzata e il motivo di questa decisione è da ricercare nei tantissimi attacchi che entrambi ricevono da un anno e mezzo per le ragioni più disparate.

L'affetto del fandom

Il comportamento di Javier sta facendo discutere, ma le persone che vogliono bene sia a lui che a Helena gli stanno dando ragione.

"Chiedevi perché ha risposto in quel modo così netto", "Siete invadenti, ossessionate e senza un briciolo di umanità", "Lui non vi sopporta più e ha ragione", "Javier è arrivato al limite, come dargli torto?", "Ovviamente è pieno delle cattiverie che vengono scritte ogni giorno su entrambi", "Quel no è arrivato forte e chiaro, bravo", "Chapeau", "Non ha voluto nemmeno salutare, fatevi due domande", si legge su X.