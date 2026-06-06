Mancano pochi giorni all'inizio del Mondiale di calcio che si giocherà in Canada, Messico e America, e Javier Martinez non vede l'ora di assistere alle partite della sua squadra del cuore, l'Argentina. Punzecchiato dai fan su un'eventuale vittoria del Brasile, di cui Helena Prestes è tifosa, il pallavolista ha scherzo dicendo che se dovesse accadere lui andrà via di casa.

Il siparietto che diverte i fan

L'attesa dei tifosi di calcio sta per finire: la prossima settimana inizieranno i Mondiali e sono in tantissimi ad attendere le giocate di Messi, Neymar, Ronaldo e tutti gli altri campioni che sono stati convocati.

Tra i più impazienti c'è sicuramente Javier, pronto a supportare l'Argentina e i suoi giocatori match dopo match.

Da metà giugno a metà luglio, però, il pallavolista avrà una "nemica" in casa: Helena, infatti, è brasiliana e il prossimo mese tiferà per la squadra allenata da Carlo Ancellotti.

Tra i fan degli Helevier c'è chi spera in una finale Argentina contro Brasile soprattutto per vedere come si comporterebbe Martinez quel giorno.

Il commento di Helena e la battuta di Javier

In questi giorni alcuni utenti di Instagram hanno punzecchiato Javier con una foto in cui si vede Helena esultare per un goal del Brasile, un post che qualcuno potrebbe considerare anche profetico per i Mondiali che stanno per cominciare.

La modella ha apprezzato molto questo scatto e lo ha commentato con l'emoji della risata, invece Martinez ha risposto con la seguente battuta: "Vado via di casa...".

Sarà divertente seguire gli Helevier il mese prossimo, soprattutto i giorni in cui l'Argentina e il Brasile scenderanno in campo con l'obiettivo di raggiungere la finale.

questo mondiale non è ancora iniziato e già regala gioie dateci la finale Brasile vs Argentina 🇧🇷 🇦🇷 ce la meritiamo dato che non abbiamo manco la squadra pic.twitter.com/gQ8tjHvawD — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) June 5, 2026

La reazione del fandom

Questo simpatico botta e risposta tra Helena e Javier potrebbe essere considerato un "antipasto" di quello che accadrà quando inizieranno i Mondiali di calcio e Martinez tiferà spudoratamente per l'Argentina.

"Il Mondiale non è ancora cominciato e già regala gioie", "Dateci la finale Brasile vs Argentina, ce la meritiamo", "Li vorrei in live per tutte le partite di Argentina e Brasile, sai che show", "Ne vedremo delle belle", "Lui non può farcela", "Pensate se dovesse vincere davvero il Brasile, cinema", si legge su X in questi giorni.