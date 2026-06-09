Negli ultimi giorni Helena Prestes e Javier Martinez sono un po' spariti dai social, in particolare hanno smesso di postare contenuti di coppia dopo le trasferte a Capri e a Roma. Non è la prima volta che gli Helevier scelgono di godersi il tempo insieme senza pensare a condividerlo con chi li segue su Instagram o TikTok, e la conferma di ciò arriva anche da una massima che la modella ha pubblicato sul suo account l'altra sera.

La riflessione di Helena su Instagram

Che fine hanno fatto Helena e Javier? I fan se lo stanno domandando da giorni, in particolare da quando si sono accorti che i contenuti di coppia sono diminuiti di giorno in giorno fino a sparire del tutto dai profili social di entrambi.

Una premessa molto importante da fare è che tra gli Helevier andrebbe tutto benissimo, o meglio non ci sarebbe nulla di negativo dietro alla scelta di non pubblicare foto o video insieme per un po'.

A motivare questa decisione potrebbe essere una riflessione che la modella ha postato sul suo account Instagram proprio mentre in molti si interrogavano sull'assenza di foto e video di coppia da giorni.

"Normalizziamo postare in ritardo perché eravamo impegnati a vivere in quel momento", è la massima che Prestes ha scelto di condividere con tutte le persone che la seguono sul web.

mentre costruite castelli di sabbia intorno ad una notizia vera o finta che sia loro vivono e si vivono. pic.twitter.com/SR9DO6UJT1 — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) June 8, 2026

La reazione del fandom

Gli Helevier hanno fatto questa scelta un po' controcorrente proprio nel periodo in cui sul web si sta parlando insistentemente della possibile partecipazione di Javier all'Isola dei famosi (indiscrezione diffusa da Lorenzo Pugnaloni, ma ancora tutta da verificare).

"Mentre costruite castelli di sabbia attorno ad una notizia vera o finta loro vivono e si vivono", "Lasciamoli in pace", "A loro di queste chiacchiere non interessa nulla", "Vivere i momenti, ha ragione Helena", "Voi impazzite per un reality e loro pensano ad amarsi", si legge su X in queste ore.

Il rumor sul futuro all'Isola dei famosi

Da alcune ore sui social non si parla d'altro che dell'indiscrezione secondo la quale Javier sarebbe stato ricontattato dagli autori dell'Isola dei famosi dopo un "no" detto mesi fa.

Stando a quello che ha svelato Lorenzo Pugnaloni, il pallavolista non avrebbe ancora preso una decisione sulla proposta che gli sarebbe arrivata da Mediaset, ma se dovesse accettare entrerebbe in gioco a registrazioni già cominciate.