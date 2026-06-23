La storia d'amore tra Helena Prestes e Javier Martinez prosegue nel modo più riservato possibile: da un po' di tempo a questa parte, infatti, i due hanno deciso di ridurre al minimo i contenuti di coppia sui social e il motivo sarebbe da ricercare negli attacchi che entrambi riceverebbero ogni giorni dagli haters. L'altra sera, però, sul web è apparsa una foto che ha intenerito tutti: gli Helevier hanno fatto gli zii di Levi (figlio della sorella della modella) mentre in tv veniva trasmesso il match dell'Argentina contro l'Austria.

Lo scatto che emoziona il web

In questi giorni sul web si è parlato molto del perché Helena e Javier non si mostrano più insieme, o meglio del motivo che li avrebbe spinti a centellinare i contenuti di coppia che postano sui social.

Lunedì scorso, però, gli Helevier hanno emozionato tutto il loro fandom con un semplice scatto.

Mentre in tv veniva trasmessa la partita dell'Argentina contro l'Austria (secondo match dell'albiceleste ai Mondiali di calcio 2026), infatti, Prestes e Martinez erano impegnati a fare gli zii.

Il piccolo Levi, figlio della sorella della modella, ha trascorso il pomeriggio a Lecco tra giochi da tavolo e tifo per la squadra del cuore del pallavolista.

I commenti dei fan di Helena e Javier

La serata in famiglia degli Helevier ha commosso tutte le persone che li seguono da più di un anno, e ciò si evince dai commenti che sono apparsi sul web sull'argomento.

"Ma stanno facendo gli zii, adoro", "Bellissimi", "La tenerezza di questi due", "Immagino la felicità di Helena di averlo lì", "Lo vizieranno dalla mattina alla sera", "Che cucciolo", "Che bella famiglia", "Levi adora lo zio Javier", "Il bimbo è in estasi davanti allo zio, che a sua volta è in estasi davanti a Messi", si legge su X in queste ore.

L'opinione di Deianira Marzano

Tornando alla scelta di Helena e Javier di mostrarsi sempre meno sui social, sono in tantissimi a concordare con la coppia.

"Non si fanno vedere insieme per il fango gratuito che gli viene buttato addosso. Per me fanno bene perché ormai la gente sa solo offendere e creare polemiche inutili. La decisione migliore è usare i social il meno possibile, proprio come stanno facendo loro", ha commentato Deianira Marzano su Instagram.