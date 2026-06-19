Negli ultimi giorni Helena Prestes e Javier Martinez non hanno postato contenuti di coppia e puntualmente gli haters hanno cominciato a parlare di crisi. Amedeo Venza ha scelto di rendere pubblico il messaggio di un'utente che è convinta che gli Helevier si sarebbero allontanati, ma lo ha fatto solo per smentire questa teoria in modo netto e anche un po' ironico.

L'ipotesi sul silenzio social della coppia

Fatta eccezione per qualche sporadica apparizione sui social, ultimamente Helena e Javier hanno deciso di viversi "lontano dai riflettori" e questo ha dato il via ad una serie di chiacchiere sul loro rapporto.

Come accade tutte le volte che gli Helevier non si fanno vedere insieme per un breve periodo, anche in queste ore sul web si è sparsa la voce che starebbero attraversando un momento difficile.

"Sono in crisi, lei nelle storie pubbliche e private lo sta urlando. Credo che lui abbia aperto gli occhi", si legge nel messaggio che un'utente ha inviato ad Amedeo Venza per segnalargli quello che starebbe accadendo tra Prestes e Martinez.

La replica puntata dell'esperto

Questa recente segnalazione sembra non aver convinto né i fan di Helena e Javier né Amedeo Venza, che l'ha commentata in modo ironico ma inequivocabile.

"Ma che cosa stai dicendo?", dice la signora in un video che l'esperto di gossip ha postato su Instagram per rispondere a chi è convinto che gli Helevier sarebbero in crisi.

Anche se indirettamente, dunque, l'influencer ha spento sul nascere le ultime chiacchiere sulla popolare coppia.

L'ironia dei fan di Helena e Javier

I sostenitori di Helena e Javier non hanno dato peso alle recenti voci di crisi, anzi ci hanno scherzato su immaginando le reazioni dei loro beniamini nell'apprendere che sarebbero prossimi alla rottura.

"Io li immagino ballare sui vostri disagi", "Voi chiacchierate e loro vivono, una bella differenza", "Io penso che si sia raggiunto un livello di tossicità davvero folle, ripigliatevi", "Lasciateli in pace", "Non vi sopporto più io, figuratevi loro", "Che pesantezza", "Ma saranno liberi di pubblicare quello che vogliono? Basta", "La situazione peggiora di giorno in giorno", si legge su X.