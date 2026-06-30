Oggi, 30 giugno, Helena Prestes ha scelto di congratularsi con la parte sana del suo fandom, quella che in questo periodo ha donato ben 1.400 euro a un orfanotrofio in Brasile. A fare questo bel gesto sono state persone che sostengono sia la modella che Javier Martinez, ovvero un gruppo che si fa chiamare gli Helevier Party e che la 35enne ha ringraziato su tutti i suoi canali social.

Il gesto che commuove Helena

Di recente i fan di Helena non hanno donato solo per i terremotati del Venezuela (come lei stessa ha raccontato sui social), ma anche per un progetto che sembra stare molto a cuore alla modella.

In queste ore, infatti, Prestes ha pubblicato la foto dell'attestato che ufficializza che un fandom di coppia (gli Helevier Party) ha inviato ben 1.400 euro a Casa do Menor, un orfanotrofio che la 35enne ha visitato personalmente quando è stata in Brasile.

"Grazie a tutti, siete veramente l'orgoglio di questa comunità", ha scritto l'ex concorrente del Grande Fratello sui suoi canali social.

Se questo è molto altro, grazie a tutti che avete condiviso gli screenshot anche dell’aiuto a Venezuela. Siete veramente l’orgoglio come comunità! 🥰 pic.twitter.com/yZUoi52VtZ — helenaprestes 🐅 (@helenaprestes) June 30, 2026

La risposta dei fan

Qualche settimana fa Helena lo aveva anticipato che avrebbe dimostrato che i soldi donati dai fan sarebbero arrivati a destinazione e ha mantenuto la parola.

"Tu sei un esempio per tutti noi", "Ti amiamo e ti seguiamo soprattutto per il cuore buono che hai", "Siamo orgogliosi di seguire te e Javier", "Per fortuna la comunità è composta da persone con il cuore grande come il tuo", "Un gesto piccolo ma importante", "Come dici sempre tu, il bene genera bene", "Non c'è regalo migliore che aiutare concretamente chi ha bisogno", "Questi sono i gesti che contano davvero", "Siamo una comunità che segue due anime belle", "Grazie a te perché ci insegni tanto", si legge su X il 30 giugno.

Il messaggio per il popolo venezuelano

In questi giorni Helena ha cercato di sensibilizzare il suo numeroso fandom anche su quello che è successo in Venezuela: tramite i suoi profili social, infatti, Prestes ha invitato la gente a donare per aiutare chi è stato colpito da un forte terremoto e in pochi secondi ha perso tutto.

Stando a quello che ha svelato la modella sul web, tantissime persone avrebbero già aderito all'iniziativa che lei ha condiviso su Instagram e X subito dopo l'accaduto.